Les Émirats arabes unis invités à soutenir la liberté d'expression

La Foire du livre de Charjah, dans les Émirats arabes unis, en 2017

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Nous, signataires de l'appel, appelons les Émirats arabes unis à démontrer leur respect pour la liberté d'expression en libérant tous les défenseurs des droits humains emprisonnés pour s'être exprimé de manière pacifique en ligne, et parmi lesquels des auteurs, des universitaires, un poète et des avocats. » Plusieurs organisations, dont Amnesty International, PEN International et l'Union internationale des éditeurs, somment les Émirats arabes unis d'agir.Ahmed Mansoor, Dr Mohammed Al-Roken, Dr Mohammed Al-Mansoori, Nasser Bin Ghaith... Voici quelques-uns des nombreux individus emprisonnés aux Émirats arabes unis pour avoir exprimé des opinions critiques vis-à-vis des Émirats arabes unis, ou encore pour avoir dénoncé des violations des droits de l'homme dont étaient coupables les autorités.Alors que le festival littéraire Hay, institution britannique, s'invite à Abou Dabi du 24 au 27 février 2020, les cosignataires de l'appel demandent aux Émirats arabes unis de mettre autant d'énergie dans la défense concrète de la liberté d'expression que dans l'organisation d'événements culturels prestigieux.Outre le festival littéraire Hay, un des émirats, Charjah, s'invite constamment dans les foires du livre, ces dernières années, avec de solides investissements financiers pour le précéder. Francfort, Londres, et même la Foire de Bologne ont mis à l'honneur l'émirat de Charjah, alors que celui-ci, pourtant réputé comme étant l'un des plus favorables aux arts, pratique encore la censure.L'appel des différentes organisations souligne ce paradoxe douloureux, qui se retrouve à l'occasion du festival Hay : ce dernier est organisé par le ministère de la Tolérance des Émirats arabes unis, « dans un pays qui ne tolère pas les voix dissidentes ».Preuve de l'influence de Charjah dans le monde international du livre, et sans doute de la nécessité d'une libéralisation de l'expression et de l'opinion aux Émirats arabes unis, la vice-présidence de l'Union internationale des éditeurs est assurée par Bodour al-Qasimi, à la tête de la maison d’édition Kalimat, l'une des plus importantes de Charjah... Elle est aussi la fille de l'émir de Charjah, le Sultan bin Mohammed al-Qasimi.L'appel complet est accessible à cette adresse