Les employés d'Amazon font pression pour se mettre au vert

(photo d'illustration : geralt - pixabay License)

Une fin complète des combustibles fossiles

“Inspirer une action mondiale”

Selon les employés d'Amazon, le géant de la distribution serait loin d'atteindre ses objectifs en termes d'écologie. En effet, aucun calendrier n'aurait été fixé pour le moment afin d'atteindre son objectif de passer complètement aux énergies renouvelables.Pourtant, la firme de Jeff Bezos avait récemment entrepris le plan « Shipment Zero », visant à réduire de moitié, voire d'atteindre, une « empreinte carbone neutre » pour toutes ses livraisons d'ici 2030. Cela n'a visiblement pas suffi aux employés, qui aimeraient voir l'entreprise se concentrer davantage sur les réductions des émissions globales.Pour ce faire, ils ont appelé à une fin « complète » de l'utilisation des combustibles fossiles, en plus des compensations de carbone. Ce choix est motivé par l'annonce controversée du projet « AWS for Oil & Gas », révélée en février dernier lors du Sales Kick-Off, où le géant avait clairement annoncé « se positionner pour réussir dans le secteur du pétrole et du gaz ».« Les partenariats avec des sociétés de combustibles fossiles démontrent que le climat n'est pas une priorité pour les dirigeants d'Amazon », a déclaré Jamie Kowalski, développeur de logiciels chez Amazon, dans un communiqué.De plus, les membres du personnel souhaiteraient que tous les objectifs soient compatibles avec le rapport du GIEC, publié en fin d'année 2018 sur le changement climatique, avec des émissions réduites de moitié d'ici 2030 et à zéro d'ici 2050.En regard de sa renommée, les employés d'Amazon demandent également à Jeff Bezos de donner l'exemple et de promouvoir des politiques respectueuses de l'environnement : « Nous avons le pouvoir de changer des industries entières, d'inspirer une action mondiale pour le climat et de mener des solutions concernant notre durée de vie », indiquent-ils dans la lettre.Un premier geste symbolique a pourtant été partagé massivement sur Twitter, en 2017, où l'on voit le grand patron d'Amazon casser une bouteille de champagne en haut d'une éolienne.Il aurait peut-être prévu le coup puisque, le lundi 8 avril, le géant a annoncé la construction de trois nouveaux parcs éoliens en Irlande, en Suède ainsi qu'aux États-Unis. En plus du plan « Shipment Zero », c'est l'une des premières annonces de projet d’énergie renouvelable depuis plus de deux ans.Cette action viserait à diminuer l'émission de ses activités de cloud computing qui auraient plus que doublé.Le « cloud computing » est l'utilisation d'un réseau de serveurs distants, hébergés sur Internet, afin de stocker, gérer et traiter les données, plutôt que sur un serveur local ou un ordinateur personnel.via En Gadget