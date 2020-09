Les enchères virevoltent autour du roman de Fatima Daas

Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. Française d'origine algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée.

J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie. C'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom.

Après plusieurs enchères ces derniers jours, le roman sera notamment traduit en anglais, allemand, castillan et catalan (simultanément). En parallèle, il suscite de nombreux intérêts de producteurs pour des adaptations prochaines au cinéma et au théâtre.Côté Allemagne, c’est Ullstein qui a remporté les enchères contre cinq autres éditeurs. Par ailleurs, les droits mondiaux de langue anglaise ont été cédés à The Other Press. Le roman paraîtra conjointement en castillan (Cabaret Voltaire) et en catalan à l’automne 2021. Enfin, la Scandinavie entre également dans le jeu avec une cession danoise (Forlaget Grif).Le résumé de l'éditeur pour La petite dernière :Les droits poche ont été remportés aux enchères avant l’été par le Livre de Poche. Des discussions sont en cours avec plusieurs producteurs français côté audiovisuel et un projet d’adaptation théâtrale est également en négociation.Fatima Daas – La petite dernière – Noir sur blanc – 9782882506504 – 16 €