“Les enfants de Gorre” inaugure le catalogue de Mahô éditions

Wilfrid, fils ainé du seigneur forestier de Gorre, revient dans son château natal après des années à parfaire sa formation de chevalier. Il y retrouve ses frères, ses sœurs et un père mourant. Wilfrid va devoir prouver sa valeur et montrer qu'il est digne de gouverner les terres de son père. Mais, une nouvelle ère approche et la fin du règne d'Uther Pendragon risque de plonger le royaume dans la tourmente...

Sylvain Ferrieu et Navigavi, qui illustre magnifiquement les scènes clés du texte, offrent une plongée au cœur de la chevalerie en mode dark fantasy, avec ce premier tome autour des prémices de la Table Ronde : la fin du règne d’Uther Pendragon, les machinations de Merlin, complots, sorcellerie et combats épiques, l’auteur mêle habilement conte et fiction, en y incorporant le folklore des personnages que l’on connaît tous...C’est tout naturellement que ce titre inaugure le catalogue Mahô Éditions. Maison d’édition francophone spécialisée dans les mangas et les Light Novels (des romans jeunesse courts avec des illustrations « manga »), sa particularité sera de proposer aussi du contenu français, avec deux types de publication : d’une part une publication numérique, et d'autre part la publication papier, vendue en librairie.La maison proposera ainsi des œuvres d’origine japonaise, et des œuvres de création, fruits du travail éditorial avec des auteurs français accompagnés d’illustrateurs du monde entier.À destination des adolescents et jeunes adultes, les œuvres proposées auront pour la plupart le thème de l’imaginaire et du fantastique. Les créateurs ne s’y sont pas trompés : en japonais, « Mahô » veut dire « magie » …Vous pourrez suivre l'actualité de Mahô Éditions sur les réseaux Facebook Twitter et Instagram [ à paraître 26 juin ] Sylvain Ferrieu, ill. Navigavi – Les enfants de Gorre, Vol1 – Mahô Editions – 9782491806002 – 19,90 €[ NDLR : pour les libraires, via Makassar ]