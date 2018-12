Les enseignes Fnac et Darty inaugurent leur implantation à Tunis

Matt MacGillivray - CC BY 2.0



Sami Smaoui, General Manager de Fnac Darty, assure que d’autres ouvertures sont prévues prochainement. En effet, comme annoncé en novembre dernier , d'ici 2023, les deux enseignes espèrent ouvrirent 5 magasins chacune en Tunisie. Le groupe est déjà implanté dans plusieurs pays d'Afrique dont le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Congo ou encore le Cameroun.La superficie a été partagée entre les deux magasins : chacun dispose de 1000 m² pour vendre ses produits. La Fnac met en avant un espace avec un choix éditorial de près de 35.000 titres en arabe, en français et en anglais (littérature, bande dessinée, ouvrages spécialisés, livres d’art…). Une place importante a été réservée à l’édition tunisienne afin de contribuer au mieux au rayonnement culturel du pays.La deuxième moitié du magasin Fnac dispose, quant à elle, d’une offre de produits High-Tech ( informatique, son, image, vidéo, téléphonie… ) et un service de billetterie pour permettre aux clients de réserver, acheter ou retirer des billets pour profiter de nombreux spectacles, festivals et événements culturels. Le magasin a même réservé un espace Forum prévu pour apprécier les animations, les dédicaces d’auteurs ou les talkshows.De son côté, le magasin Darty propose des produits et accessoires tournés vers l'électroménager et le High-Tech. Les gérants du magasin promettent de se concentrer sur le service après-vente et le suivi de la clientèle afin de montrer l'expertise de leur nouvelle équipe.