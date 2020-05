Les entrepôts d'Amazon reprennent ce 18 mai sur la base du volontariat

Alain Dubner, CC BY 2.0



« Les garanties de sécurité sanitaire pour les salariés sont exigeantes, ce qui était la priorité de la CFDT. La reprise sera progressive. Elle se fera sur le principe du volontariat, avec des mesures incitatives », indique la CFDT dans un communiqué.Pour elle, la direction d’Amazon France a reconnu la légitimité des demandes, et cette évolution marque « une étape importante dans l’acculturation de cette entreprise à notre pays, à ses règles ».La reprise se fera sur la base du volontariat, entre le 18 mai et le 2 juin, en deux vagues. Dans un premier temps, 50 % maximum des effectifs seront autorisés, entre le 18 et 25 mai, et les non volontaires conserveront une rémunération de 100 %.Par la suite, 80 % des salariés seront réintégrés entre le 26 mai et le 2 juin — cette fois avec un seuil de présence de 50 % minimum. Au 3 juin, la reprise sera totale, assurent les syndicats.Les personnes présentes dans l’entreprise jusqu’au 31 mai bénéficieront d’une revalorisation salariale de 2 €/heure.Amazon France note que les accords sont en phase de finalisation et qu’« actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les Comités sociaux et économiques de l’entreprise (des) sites », sont en cours.La firme avait opté pour une fermeture complète, afin de s'éviter l'astreinte faisant suite à la décision du tribunal de Nanterre, confirmée en appel, que de ne plus livrer que des produits de première nécessité. Selon les estimations d'Amazon, cette mesure aurait pu coûter jusqu'à un milliard € par semaine , pour des erreurs de commandes.