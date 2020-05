Les États généraux du livre en langue française (encore) décalés

Dans un communiqué, on apprend que le comité d’organisation des États généraux s’est réuni le 27 avril dernier et s’est accordé sur la nécessité d’un report de l’événement.« Cette réunion a permis de confirmer l’engagement de tous les partenaires nationaux et internationaux autour de ce projet. À ce stade, le report envisagé serait de quelques mois et la nouvelle date n’a pas encore été fixée », indiquent les organisateurs.« Elle sera établie en coordination avec le comité de pilotage du Congrès des écrivains de langue française, initialement prévu du 25 au 27 septembre, lui aussi reporté. »Plus d’informations, prochainement.