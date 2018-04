Les étudiants de l'université Rennes 2 veulent une salle de sieste à la bibliothèque

L’université de Rennes 2 est la première en France à mettre en place un budget participatif, à la demande des élus étudiants : une enveloppe de 34.000 €, issus du fonds FSDIE dédié au financement des initiatives étudiantes, a été mise au vote. Après la consultation des étudiants, 7000 € seront utilisés pour l’aménagement d’une salle de sieste au sein de la bibliothèque universitaire.

(jmlasalsa, CC BY 2.0)



Face à 25 autres propositions, le principe d’une salle de sieste à la bibliothèque universitaire centrale de l’université Rennes 2 a attiré une partie des suffrages des étudiants, qui ont désigné 8 autres projets à financer à travers ce budget participatif.



7000 € seront alloués à l’aménagement de cette salle de sieste, qui sera a priori installée dans l'une des mezzanines de la BU centrale. Parmi les autres projets retenus par les votes des étudiants, on trouve un bar associatif et un foyer pour les étudiants, une plaque en hommage à Malik Oussekine ou encore un mur d’expression libre.

Campus Villejean : premier prix attribué à... bar associatif et foyer étudiant #budgetparticipatif pic.twitter.com/PM6INecdpE — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) 28 mars 2018



La bibliothèque universitaire située sur le campus Santé de la fac Jean Monnet de Saint-Étienne s’était dotée d’une salle de sieste en 2017 , pour le plus grand bonheur des étudiants. Quand on sait l’impact qu’a le sommeil sur le quotidien et l’efficacité au travail, l’initiative n’apparaît plus seulement insolite, mais de santé publique.Et la bibliothèque, lieu calme par excellence, reste l’endroit idéal...