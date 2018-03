Les Fables de la Fontaine : 350 ans par Gallica

« Maître Corbeau, sur un arbre perché / Tenait en son bec un fromage... » Chacun a bien en tête les Fables de Jean de La Fontaine apprises à l'école et publiées pour la première fois en mars 1668. Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, propose de fêter avec ses partenaires les 350 ans du chef-d'oeuvre avec, entre autres, une série dédiée sur son blog tout au long de ce mois-ci.

Portrait de Jean de La Fontaine par Emile Bayard

Parrainée par Patrick Dandrey, professeur de littérature française du XVIIe siècle à la faculté des Lettres de la Sorbonne et président de la Société des Amis de Jean de La Fontaine, la série aborde différents aspects d’une œuvre qui a marqué l’imaginaire de générations entières de Français, mais qui a aussi rayonné dans le monde.

« Le genre immémorial de la fable auquel La Fontaine devait donner ses lettres de noblesse poétique procède d’une articulation élémentaire en récit et morale qui sollicite un processus cognitif double : le récit, avec ses animaux parlants qui vivent à moitié comme des hommes, excite l’imagination ; la morale prend sur cette excursion en terres de fiction fantastique le recul de la réflexion et de la méditation prudentes, ouvrant sur une leçon d’expérience » écrit-il.

Illustré par des gravures de François Chauveau, le premier recueil de Fables choisies mises en vers que La Fontaine livre au public en 1668 est tiré en deux formats – en mars l’in-quarto, noble et coû­teux, en octobre l’in-12, version « de poche » plus accessible – reflets de la double destination du texte : vers le public adulte qui se délecte de l’esthétique et de la sagesse de l’œuvre et vers le public scolaire qui, depuis les manuels des écoles de rhétorique antique toujours en usage dans l’enseignement au XVIIe siècle, commence par la fable son apprentissage de la langue.

Influences antiques et orientales, exemplaires et illustrations les plus remarquables — dont celles de Jean-Jacques Grandville, de Gustave Doré ou d’artistes japonais — adaptations pour la jeunesse, en particulier celle de Benjamin Rabier, enseignement et transmission à l’école, ces pièces remarquables des Fables numérisées dans Gallica seront mises à l’honneur tout au long du mois.

Sur les réseaux sociaux, la semaine du 12 mars, Gallica et son réseau de partenaires inviteront également le public à jouer avec les morales des Fables, à travers un hashtag dédié : #MaFableMaMorale.

Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires, célèbre cette année ses 20 ans. Elle possède plus de 4 millions de documents en ligne et accueille 16 millions de visiteurs par an.