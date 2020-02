Les Fleurs de l'ombre, prochain roman de Tatiana de Rosnay

AVANT-PARUTION – Après Sentinelle de la Pluie, paru aux éditions Heloïse d’Ormesson en 2018, Tatiana de Rosnay reviendra avec un nouveau roman en mars prochain. Intitulé Les Fleurs de l’ombre, il plongera le lecteur au cœur d’une résidence pour artistes avec un thème bien connu de l’autrice : le secret.









« Bienvenue chez CASA, chère Clarissa... » Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve ou cauchemar ?



Depuis qu’elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d’être observée. Et le doute s’immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d’une imagination trop fertile ?



Fidèle à ses thèmes de prédilection — l’empreinte des lieux, le poids des secrets — Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au suspense diabolique pour explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité.



Franco-anglaise, Tatiana de Rosnay est l’auteur de 12 romans dont Elle s’appelait Sarah (Éditions Heloise d’Ormesson, 2007) vendu à 11 millions d’exemplaires à travers le monde. Ses livres sont traduits dans une quarantaine de pays et plusieurs ont été adaptés au cinéma.



Bilingue, elle a écrit Les Fleurs de l’ombre simultanément en français et en anglais.





[à paraitre le 12/03] — Tatiana de Rosnay — Les Fleurs de l’ombre — Robert Laffont — Héloïse d’Ormesson —9782221240779 —21,50 €