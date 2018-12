Les Français achètent de plus en plus de livres d'occasion

ActuaLitté CC BY SA 2.0



Avec 47 % de la population qui envisage d’offrir un produit reconditionné, c’est au choix, soit une joyeuse prise de conscience que la consommation et les achats frénétiques ne sont pas bon pour une société… Soit que le pouvoir d’achat a massivement pris du plomb dans l’aile.En réalité, ce serait même un peu des deux, puisque 40 % des sondés estiment qu’il s’agit là d’une manière de lutter contre le gaspillage. Et 30 % ajoutent qu’ils peuvent ainsi mieux contrôler leurs dépenses.25 % des gens auraient déjà effectué leurs achats en passant par des produits d’occasion, affirme l’étude menée par Toluna.L’histoire ne dit pas si les futurs possesseurs d’un smartphone en profiteront pour acheter des livres numériques : ce qui est certain, c’est qu’ils n’ achèteront pas d’ebooks d’occasion . La précédente ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s’y était farouchement opposée : difficile de croire que son successeur, Franck Riester, prendra le chemin opposé.En revanche, annonce l’étude de ReCommerce, 60 % des Français apprécient l’idée d’acheter des livres d’occasion. Ce qui n’arrangera pas le marché en cette fin d’année.Rappelons que le 27 juin 2017, une Charte de bonne conduite a été signée entre différents acteurs de la vente en ligne (et physique) et le ministère de la Culture. Cette dernière vise à mieux encadrer la vente de livres sur la toile, et de ne pas opposer ni concurrencer les offres de livres neufs en proposant des livres qui seraient présentés comme neufs, sans pour autant l’être.Reste que si la vente d’occasion fait un bond durant cette période de fêtes, on sait à peu près à qui profiteront les dépenses — et qui en sera privé Depuis des années, les associations d’auteurs demandent qu’un prélèvement sur les ventes de ces livres d’occasion soit instauré par l’État. Marie Sellier, présidente de la Société des Gens de Lettres l’avait à plusieurs fois indiqué : « Même prélever un pouillème permettrait de constituer un trésor de guerre pour financer la sécurité sociale. »Selon les données d’une étude GfK, portant sur l’année 2016, le marché du livre d’occasion représenterait 45,7 millions d’ouvrages vendus — soit 13 % du marché du livre en volume à cette époque.Si l’on remonte encore un peu, en 2015, 11 % des Français avaient acheté au moins un livre d’occasion, contre 10 % en 2014. Ces données, fournies par le ministère de la Culture dans le cadre de l’Observatoire de l’économie du livre, font apparaître que la tendance va croissant. En 2016, elle concernait 11,5 % des Français et 12 % en 2017.De quoi contraster avec les propos que tenait Richard Dubois auprès de ActuaLitté : le directeur commercial de Gibert Joseph affirmait que le livre d’occasion n’était « pas nécessairement une manne ». À moins que d'autres acteurs ne profitent en réalité de ce marché, manifestement en pleine croissance.