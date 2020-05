Les Français, la librairie et la lecture, durant et après le confinement

EvgeniT CC 0





Des résultats rassurants sur la lecture et l’achat de livres

Un résultat assez incroyable sur l’écriture

La fête de la littérature

C’est la raison pour laquelle La Journée du Manuscrit et Actualitté ont demandé à Harris Interactive de réaliser un sondage la semaine dernière sur la lecture, l’écriture et l’achat de livres pendant et après le confinement en France.Une courte majorité de Français (54 %) déclare avoir lu au moins un livre pendant la période de confinement, les Français affirmant avoir lu, en moyenne, 2,5 livres au cours de la période.22 % des Français affirment avoir effectué un achat de livre(s) au cours de la période du confinement, en privilégiant un achat sur Internet.Plus de la moitié des Français déclarent leur intention d’acheter des livres au cours des 12 prochains mois, en privilégiant cette fois les librairies plutôt qu’Internet ou les grandes surfaces.Étonnant ! 1 français sur 10 saisi par le plaisir de l’écriture a commencé à rédiger un livre (roman, essai, poésie, biographie, journal, etc.) pendant le confinement, soit plus de 5 millions de manuscrits !Découvrant ce résultat étonnant, Vincent Montagne, Président du Syndicat National de l’Edition (SNE), déclare à ActuaLitté : « Un élément nouveau et très encourageant : si 10 % des Français se décident à écrire, c’est une excellente nouvelle qui confirme l’importance de l’écrit, du développement de l’imaginaire et de l’épanouissement personnel qui en découle. ». Et de prédire : « Des pépites sont sûrement en gestation ! »Le goût de faire de la musique qu’a révélé la fête de la musique et qui a occasionné son grand succès à travers le monde existe aussi pour l’écriture, c’est ce que révèle le succès grandissant de la Journée du Manuscrit francophone année après année. Les inscriptions sont ouvertes, à cette adresse Les résultats de l'enquête Harris Interactive La Journée du Manuscrit/ActuaLitté, sont disponibles ci-dessous.