Les Français ont perdu leur confiance en Amazon

ETUDE – Les consommateurs français perdraient de leur confiance en Amazon, pour les achats en ligne. Le classement établi par le cabinet OC & C, fait état de ce que Decathlon vient de passer devant le cybervendeur américain. Pour 2018, la boutique de Jeff Bezos recule à la 5e place du classement.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Perte de confiance rime-t-elle avec perte d’attractivité ? Logiquement, oui. Avec, respectivement, Fnac, Picard et Cultura devant la firme Amazon, il semble bien que le site américain ne soit plus ce chouchou des clients. Par le passé, deux fois Amazon avait chuté de son piédestal, en 2012 et 2015, pour ne prendre que la deuxième place.

Selon le responsable de l’étude, David de Matteis, cité dans l’étude (en fin d’article), les consommateurs n’apprécient plus la seule recommandation des algorithmes. D’autre part, la multiplicité des produits, du fait des places marchés, rendent plus suspecte encore l’enseigne américaine.





Enfin, les prix les plus bas séduisent moins : les clients veulent de la qualité et des prix attractifs, pas uniquement du peu cher. Pour autant, l’enseigne conserve son titre dans les domaines où elle est traditionnellement forte (expérience en ligne, choix, commodité et adéquation aux besoins du client).

Pour autant, la sophistication de cette expérience numérique n’est plus à même de séduire seule l’internaute – et ce, même auprès de la génération Y, les fameux Millennials.