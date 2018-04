Les French Days, des soldes avant l'heure pour 6 groupes français

« Avec “Les French Days”, le Black Friday à la Française, les grandes enseignes d’e-commerce souhaitent ainsi offrir une expérience client inédite, qui réponde aux nouveaux modes de consommation des Français et les familiarise encore davantage au commerce digital », affirment dans un communiqué commun Boulanger, CDiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé.



La période de soldes devrait être réduite pour 2019, mais du 27 avril au 1er mai, les French Days vont rétablir l'équilibre. Les six entreprises s’associent pour mettre sur pied cette nouvelle opération commerciale. Ils espèrent créer un nouveau rendez-vous en ligne, « événement annuel (aussi) récurrent et attendu » que le Black Friday qui se tient en novembre,