Les gardiens de la lagune, un thriller inédit de Viviane Moore chez 10/18

Le 3 janvier 2019, la journaliste et romancière française Viviane Moore publiait sa nouvelle fiction historique Les gardiens de la lagune aux éditions 10/18. Un thriller autour du meurtre de Vitale II Michiel, qui se déploie au cœur de la Venise Byzantine, pendant les années charnières où cette jeune et déjà puissante République maritime s'émancipe, non sans violence, de la tutelle de Constantinople...







Passionnée par les siècles dits du « Sturm und Drang » selon l'expression des Romantiques, « de tempêtes et d'élan », l'auteure de la saga de Tancrède le Normand nous plonge une nouvelle fois au beau milieu d'une époque mystérieuse : une Venise d'antan, bien loin de la ville romantique où de larges ponts traversent des quartiers ornés de pavés.



« Les îles Réaltines n'étaient reliées par aucun pont. Chacune d'entre elles était comme un village avec son église et ses métiers. Et même si la basilique Saint-Marc et son campanile existaient, ce dernier servait de phare. À la place du Palais des Doges se dressait un château fort byzantin défendu par de hautes murailles. Un décor qui n'avait rien à voir avec celui qui nous est familier », explique la romancière.



Autre élément familier des précédents ouvrages de Viviane Moore : le retour de deux protagonistes, Hugues de Tarse et Eleonor de Fierville. À la fin de la saga de Tancrède le Normand, les deux héros rejoignaient Venise à l'invitation du doge Vitale Michiel II. L'occasion pour les fans de suivre une nouvelle fois les deux personnages autour d'une enquête complexe que devra mener Hugues sur ordre du doge.



Le résumé de l'œuvre par les éditions 10/18 :



Une ancienne légende vénitienne raconte que, sous l'archipel, sommeille un monstre – dragon ou bête de l'Apocalypse – que seuls les gardiens de la lagune tiennent en respect...



Nous sommes en 1162, des ossements enfouis sous les décombres d'une église font ressurgir un passé que beaucoup auraient préféré garder secret... Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé dans le canal du Rialto. Un meurtre qui entache le nom du doge Vitale Michiel II. Malédiction, crime politique ou vengeance ?

Hugues de Tarse aura besoin de toute sa sagacité et de celle d'Eleonor de Fierville pour comprendre à quel point les Vénitiennes jouent un rôle fatal dans cette sombre histoire d'amour, de jalousie et de haine.

Viviane Moore – Les gardiens de la lagune – 10/18 – 9782264072191 – 8,40 €