Les gouvernements d'Europe appelés à protéger les librairies

crédit EIBF



De son côté, la Fédération européenne et internationale des libraires revient, un peu tard maintenant, sur la fermeture forcée des librairies . La FEIL invite en effet les dirigeants à se remémorer « de l’importance des livres dans notre société », donc d’apporter un soutien, notamment financier. Et d’affirmer que considérer les librairies comme « non essentielles », ce qui implique leur fermeture, « menace [leur] viabilité financière ».Dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Belgique, tous les magasins considérés comme non essentiels – au rang desquels la librairie –, ont en effet dû fermer.Plus encore, la Fédération déplore que des libraires mettent désormais leur vie en danger en cherchant à apporter des livres directement à leurs clients. « La santé et la sécurité de toutes les personnes et les communautés sont une priorité absolue pour chacun. Mais nous devons reconnaître l’impact que la fermeture prolongée aura sur les petites et moyennes entreprises qui dépendent de la présence physique de leurs clients », pointe le communiqué.Elle exhorte donc les gouvernements européens à protéger l’industrie, menacée par les concurrents en ligne – des généralités à foison, mais on comprend l’esprit. « Tous les libraires sont impatients de pouvoir rouvrir leur boutique, mais pas disposés à mettre en danger leur santé ni celle de leurs clients », reprend la Fédération.