Les guerres intérieures : Valérie Tong Cuong explore la lâcheté ordinaire

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Ce sera Les guerres intérieures, que le public découvrira lors de la rentrée. Un roman « qui nous confronte à nos lâchetés ordinaires », poursuivait l’éditrice en présentant le roman aux libraires. Et d'insister : « Une profonde tension dramatique qui s’appuie sur une écriture à l’os. » Résumé.Comédien de seconde zone, Pax Monnier a renoncé à ses rêves de gloire, quand son agent l’appelle : un grand réalisateur américain souhaite le rencontrer sans délai. Passé chez lui pour enfiler une veste, des bruits de lutte venus de l’étage supérieur attirent son attention — mais il se persuade que ce n’est rien d’important.À son retour, il apprend qu’un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.Un an plus tard, le comédien fait la connaissance de l’énigmatique Emi Shimizu, et en tombe aussitôt amoureux — ignorant qu’elle est la mère d’Alexis. Bientôt le piège se referme sur Pax, pris dans les tourments de sa culpabilité.Qui n’a jamais fait preuve de lâcheté ? Quel est le prix à payer ? Quand tout paraît perdu, que peut-on encore sauver ? La domination du désir et de la peur, les vies fantasmées et le dépassement de soi sont au cœur de ce livre fiévreux qui met en scène des personnages d’une humanité bouleversante et vous accompagne longtemps après l’avoir refermé.[à paraître 21/08] Valérie Tong Cuong – Les guerres intérieures – Lattès – 9782709661799 – 19 €