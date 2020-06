Les impatientes : polygamie et violence, trois destins de femmes

Ramla, 17 ans, a le goût des études et rêve de devenir pharmacienne. Elle est amoureuse. Pourtant, on la marie à l’homme le plus riche de la ville, qui est déjà marié. Puis il y a Hindou, la demi-sœur de Ramla, qui a épousé son cousin, un homme que ses penchants pour la drogue et l’alcool rendent colérique et violent.Enfin, il y a Safira, 35 ans, la première épouse du mari de Ramla. Il est pour elle hors de question de céder au caprice de son époux et de ne pas voir en Ramla une rivale. Malgré sa patience, trouvera-t-elle le courage d’une émancipation face à une telle humiliation ?Patience ! C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?Un roman polyphonique qui évoque la polygamie dans le Cameroun, à travers trois portraits de femmes. Mais également la question de la violence, que chaque personnage incarne — le mariage précoce et forcé (Ramla), les coups, le viol et les maladies psychosomatiques (Hindou), la polygamie (Safira).« L’islam interdit toute forme de mariage non consenti. Si les mariages forcés perdurent, c’est à cause de la tradition ou par intérêt. Ainsi, Ramla est contrainte d’épouser Alhadji Issa pour permettre à ses oncles de continuer à bénéficier des largesses de cet homme », explique l’auteure. Et l’espoir existe que de faire changer les choses, affirme-t-elle : « Education ! »[à paraître 4/09] Djaïli Amadou Amal – Les impatientes — Emmanuelle Collas — 9782490155255 – 17 €