Les inscriptions aux bibliothèques aixoises seront désormais gratuites

Bibliothèque Méjanes - Marlènedd - CC BY 2.0 Bibliothèque Méjanes - Marlènedd - CC BY 2.0

La participation aux manifestations diverses (conférences, animations, ateliers, initiations) et la consultation des documents sur place sont deux activités qui, au sein des bibliothèques municipales aixoises, ont toujours été disponibles au public sans avoir recours au portefeuille.En plus de la Méjanes, rue des Allumettes, sont concernées par cette gratuité les trois bibliothèques de la Halle aux grains (Hôtel de Ville), des Deux Ormes (Jas de Bouffan), Li Campaneto (Les Milles) ainsi que les Médiabus et la bibliothèque en ligne.La grande nouveauté qu'ajoute ce mois de janvier 2019, suite à la décision du conseil municipal d'Aix-en-Provence, est l'emprunt gratuit de documents (livres, BD, CD, DVD, revues, jeux) et, ce même pour les habitants hors Pays d'Aix.Pour s’inscrire, il suffit de présenter les pièces justificatives nécessaires demandées par chacune des bibliothèques. Cette opération peut être faite sur place et bientôt en ligne. L’inscription sera valable et accessible à tous.Ayant pour but de rendre leurs contenus disponibles partout pour les populations locales et régionales, l’utilisation des ressources numériques sera possible au-delà du territoire régional. Cette mesure s’insère dans une politique de démocratisation de la culture, commencée avec les travaux de modernisation de la bibliothèque Méjanes. Cet espace s’était déjà fait remarqué grâce au label « bibliothèque numérique de référence » (BNR) délivré par le ministère de la Culture, en 2016.Ce genre d’initiative reste tout de même encore rare. En effet, emprunter dans les bibliothèques des villes voisines reste, en général, payant. À Marseille, par exemple, le plein tarif annuel est de 21 euros, mais le service demeure gratuit uniquement pour les étudiants.via Aixenprovence