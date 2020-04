Les Inséparables : Simone de Beauvoir, un ouvrage inédit à paraître

Simone de Beauvoir - thierry ehrmann, CC BY 2.0









Le livre, Les Inséparables, sera publié en France par les éditions de l’Herne. Il raconte l’amitié intense qui lie Sylvie et Andrée, surnommée Zaza. Dès le premier regard complice, sur les bancs de l’école, toutes deux se sont plues et ne se sont jamais quittées.Mais la mort d’Andrée mettra un terme à cette relation intense.Près de 35 ans après la disparition de la romancière et philosophe rejaillit ce texte, auquel elle faisait allusion dans ses mémoires de 1963 : elle évoquait une fiction délaissée, qui parlait de sa meilleure amie, Zaza, décédé d’une encéphalite virale.C’était quelques années après la publication de Le Deuxième sexe, mais manifestement, Sartre n’en eut que faire.Les chercheurs avaient tenté de mettre la main sur le manuscrit, s’il existait encore. Un exemplaire avait été conservé au domicile de l’autrice, avec une bonne partie de ses archives — alors que la BnF avait reçu une large partie de son fonds.Éliane Lecarme-Tabone, universitaire et spécialiste, fut la seule à se voir accorder l’accès au texte. Elle évoque une découverte incroyable dans le New York Times . « Nous savons que Simone de Beauvoir se juge parfois trop sévèrement. Cela méritait d’être révisé », indique-t-elle.Zaza et Simone se sont, dans la vie réelle, rencontrées vers l’âge de 9 ans, à l’école. « Ce n’est que lorsque je me suis comparée à Zaza que j’ai amèrement déploré ma banalité », écrira-t-elle dans Mémoires d’une jeune fille rangée. Sa jeune amie, manifestement plus rebelle que la sage Simone, l’impressionne.La famille d’Andrée la contraindra à abandonner ses études, et même à cesser toute relation avec le philosophe Merleau-Ponty — dissimulé sous le prénom de Jean dans cette nouvelle.Laurence Tâcu, éditrice des Éditions de l’Herne, assure que ce texte révèle toutes les pressions subies sur ces jeunes filles « empêchées de vivre librement, parce que leur but n’était pas d’être des épouses ni des mères ».Simone de Beauvoir ; préface Sylvie Le Bon de Beauvoir - Les inséparables - Editions de L’Herne – 9791031902746 – 14 €