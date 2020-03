Les intelligences artificielles rejoindront-elles la lutte contre le coronavirus ?

(photo d'illustration, Logan Ingalls, CC BY 2.0)

Les conseillers scientifiques des gouvernements de 12 pays (Australie, Brésil, Canada, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Singapour, Grande-Bretagne, États-Unis) adressent un courrier aux membres de l'édition scientifique et académique. Dans un contexte de pandémie mondiale, la lutte se doit d'être mondiale également, soulignent-ils.Si les résultats de la recherche sur le coronavirus sont diffusés en accès libre par de nombreux éditeurs , les signataires du courrier demandent d'aller plus loin. D'une part, en publiant ces résultats sur des bases de données communes et ouvertes, comme PubMed Central ou la base de données sur les Covid mise en place par l'Organisation mondiale de la Santé.D'autre part, en proposant également en accès libre des versions des résultats de recherche et publication « lisibles » par les intelligences artificielles, « avec des droits accordés pour la réutilisation », indique le courrier. Ainsi, expliquent les signataires, les scientifiques seraient plus à même de suivre le flot très important des publications, de les trier et d'en mesurer l'intérêt, rapidement et efficacement, avec le soutien des « robots ».Ces mesures exceptionnelles devraient s'appliquer tant aux articles déjà parus sur le sujet qu'à ceux qui seront publiés à l'avenir. Le courrier assure , pour terminer, qu'« une réponse rapide de la communauté scientifique et éditoriale accélérera les efforts mondiaux pour contenir le virus du SARS-CoV-2 et ainsi sauver des vies et réduire les perturbations sociétales ».via Geekwire