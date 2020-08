Les intérêts du droit d'auteur protégés par la blockchain

illustration : xresch CC 0

Ce financement conditionnel de 280.000$ permettra à la jeune entreprise montréalaise Scenarex de développer une plateforme de gestion documentaire, pour les grandes entreprises, propulsée par un modèle de chaînes de blocs (blockchain) unique. Les frais de développement de ce logiciel sont estimés à 588.000$.« Grâce à cet appui du PARI CNRC, le Hub Copibec sera un précurseur dans le domaine des chaînes de blocs en matière de gestion de documents numériques », a affirmé Simon-Pierre Marion, chef de la direction chez Scenarex.En utilisant les chaînes de blocs et les contrats intelligents, le Hub Copibec optimisera la gestion documentaire en entreprise. Chaque utilisation et chaque partage seront inscrits dans la chaîne de blocs. Les contrats intelligents baliseront ces utilisations et ces partages dans les paramètres des licences de Copibec.« Ce projet sera une grande avancée pour la gestion collective des droits d’auteur », a déclaré Christian Liboiron, directeur Entreprises et gouvernements chez Copibec. « Le Hub réduit de manière drastique la gestion documentaire en entreprise, en plus d’assurer une meilleure rémunération aux titulaires de droits. »Le lancement du Hub Copibec est prévu pour janvier 2022.