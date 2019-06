Les jeunes auteurs de Suisse romande à la rencontre des professionnels

Initié en 2017 par la Fondation pour l’Écrit (FPEC), le programme « De l’écriture à la promotion » s’adresse aux auteurs romands en début de carrière. Suite au succès de la première édition, le second volet de l’aventure s’est déroulé de septembre 2018 à mai 2019.





Comment publier dans les meilleures conditions ? Et une fois paru, comment promouvoir et faire rayonner un ouvrage ? Comment gérer son image ? Comment protéger ses droits ? Quelles sont les relations des maillons de la chaîne avec l’écrivain ? Autant de questions auxquelles « De l’écriture à la promotion » a tenté de donner des réponses aux dix auteurs qui ont pris part au programme. Lors de six rencontres, qui ont eu lieu dans divers lieux dédiés à la culture et aux lettres, les jeunes plumes ont pu échanger avec des professionnels représentatifs de tous les métiers du livre.



Éditeur, libraire, diffuseur, critique, blogueur, attaché de presse, agent littéraire, auteur, organisateur de festival, médiateur, représentant des auteurs, journaliste ont toutes et tous répondu favorablement à l’invitation de la FPEC et ont ainsi fourni à la relève littéraire romande des outils et des clefs pour faire face aux réalités contemporaines du monde de l’écrit, de l’édition et de la communication.



En plus des liens professionnels tissés, de la solidarité et l’émulation créées au sein du groupe, les partenaires de l’événement, La Couleur des jours et ActuaLitté, ont permis une mise en lumière nouvelle du travail des auteurs romands, à travers une série de publications dans les deux médias.



Les dix auteurs sélectionnés



Âgé de 18 à 45 ans ; auteur d’un ouvrage ou de nouvelles à compte d’éditeur en langue française ; originaire, domicilié ou publié en Suisse romande : répondant à ces critères d’admissibilité, dix auteurs, dignes représentants de la nouvelle scène romande, ont été sélectionnés suite à un appel à candidatures émis en mai 2018. Manuela Ackermann-Repond, Timba Bema, Alexandra Cinter, Chloé Falcy, Adrien Gygax, Julie Heger, Aline Jeannet, Violette E. Mandry, Jérôme Plattne et Jade Sercomanens ont constitué la brillante seconde volée du programme.





Le Festival du premier roman de Chambéry



Pour la première fois cette année, les dix auteurs ont eu la chance de pouvoir prendre part au Festival du premier roman de Chambéry, événement unique entièrement dédié aux primo-romanciers. Au programme de cette escapade savoyarde : petit déjeuner avec Boualem Sansal, président de la manifestation, rendez-vous avec les libraires et le public, et pour le final, un bal littéraire en musique et en lectures.



“De l’écriture à la promotion”, vu par les jeunes plumes

En guise d’épilogue, donnons la parole aux acteurs de l’aventure : « Nous ne savions pas que c’était impossible alors nous l’avons fait », raconte Jérôme Plattner tandis qu’Aline Jeannet résume ainsi l’expérience : « Un programme les pieds sur terre pour auteurs la tête en l’air ». De son côté, Jade Sercomanens observe : « Nous avons fait des rencontres riches en amitiés et en enseignements sur le monde du livre, organisées avec brio et considération pour les participants. » Violette E. Mandry conclut avec enthousiasme : « On pourrait croire que ce qui se cache derrière le métier d’écrivain en découragerait plus d’un, or cela ne fait qu’attiser mon désir d’écrire. »



L’auteure Samantha Bailly, intervenante lors de la dernière rencontre, confirme la pertinence et l’utilité de l’initiative en affirmant que « le programme est ESSENTIEL. Mettre en relation de jeunes auteurs et autrices avec des professionnels de l’édition de tous secteurs est rare et précieux. »





En savoir plus sur l’aventure



Et retrouvez toutes les publications de nos jeunes plumes dans ActuaLitté et leurs textes dans le numéro d’automne 2019 de La Couleur des jours.