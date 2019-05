Les jeunes professionnels d'Europe invités au militantisme

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L’opération Young Publishing Professionals s’adresse évidemment aux maisons d’édition, avec un maximum de deux personnes par an. Et il faudra qu’ils soient âgés de moins de 35 ans.L’idée globale est surtout d’apprendre le plus tôt possible les règles du lobbying, puisque les jeunes qui prendront part à l’YPP deviendront d’une certaine manière ambassadeurs de la FEE. Il s’agit également de leur permettre de nouer les premiers contacts avec les membres du Parlement européen à Bruxelles.Et par la suite, indique la FEE, « trouver la prochaine génération de professionnels de l’édition qui appuiera, à l’avenir, les activités militantes, au niveau national, et pour la FEE », indique la présentation.Manifestement, la Foire du livre de Francfort prendrait part au programme, en offrant une invitation aux professionnels inscrits pour l’édition 2019 de la manifestation.On retrouvera le détail à cette adresse