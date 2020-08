Les jeux vidéo, des portes d'entrée vers la lecture et l'écriture

Jeux vidéo et bien-être

Photographie : Mark Bonica, CC BY 2.0

4626 enfants âgés de 11 à 16 ans ont été interrogés dans le cadre d'une enquête menée par la National Literacy Trust, en novembre et décembre 2019 : les questions portaient sur leur pratique du jeu vidéo et sur l'influence de celle-ci sur leur créativité, leur bien-être et la lecture.4 répondants sur 5, parmi ceux jouant aux jeux vidéo, indiquent qu'ils lisent au moins une fois par mois des éléments relatifs aux jeux vidéo, notamment des messages diffusés dans les jeux eux-mêmes (40 %), des chroniques ou des articles sur les jeux (30 %), des livres sur le sujet (21 %) ou encore des fan fictions (19 %). 35 % des jeunes interrogés pensent par ailleurs que leur pratique du jeu vidéo améliore leurs compétences de lecteurs...62,5 % des répondants qui jouent affirment par ailleurs écrire des textes relatifs à ces expériences et œuvres : 27 % écrivent au moins une fois par mois des scénarii de jeux, 22 % des conseils aux autres joueurs, 10 % des fan fictions et 8 % des chroniques et autres articles. « Les jeux, comme les livres, peuvent ouvrir l'imaginaire, car on peut y faire énormément de choses », témoigne un interrogé.Ainsi, l'activité vidéoludique serait un facteur d'incitation à la lecture et à l'écriture, et aurait, comme la lecture, la capacité d'améliorer l'empathie des enfants. Selon 65 % des enfants interrogés, le jeu vidéo les aiderait à se projeter dans la peau d'une autre personne, facilitant ainsi la compréhension générale de l'autre et de l'altérité.Parallèlement à l'étude portant sur la lecture et les jeux vidéo, 3817 jeunes âgés de 11 à 18 et 826 parents d'enfants du même âge ont été interrogés entre mai et juin 2020, pendant le confinement britannique. 55 % des parents ont certifié que le jeu vidéo avait été une source de conversations avec leur enfant pendant le confinement, et 59 % de ceux-ci estiment que ces échanges ont été importants pour le bien-être de toute la famille.73 % des jeunes estimant avoir des difficultés avec la lecture d'un livre témoignent du fait que le jeu vidéo leur permet de se projeter plus facilement dans une histoire. Par ailleurs, pour la tranche d'âge explorée par l'étude, il semble plus facile de discuter des jeux vidéo avec ses amis (76 % le font) que de livres (29 %).L'étude suggère que les jeux vidéo devraient plus largement être exploités pour susciter des envies d'écriture et de lecture : 58 % des jeunes interrogés affirment vouloir écrire ou créer des jeux vidéo et 31 % souhaiteraient participer à ce genre d'activités dans un cadre scolaire.