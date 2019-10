Les jeux vidéo peuvent-ils faire lire les enfants ?

(Marco Arment, CC BY 2.0)

Un partenariat entre deux mondes : c'est ainsi que se présente l'initiative de Penguin Random House et l'UKIE, soit l'association des éditeurs de logiciels et de jeux vidéo. Une vaste étude sera menée dans les prochaines semaines, dont les résultats seront publiés au printemps 2020, afin de déterminer quels pourraient être les apports des loisirs vidéoludiques pour la lecture.En effet, les jeux vidéo, dès les origines avec les jeux textuels, se sont toujours appuyés sur le texte pour leurs mécaniques. Depuis la description des commandes jusqu'aux dialogues dans le jeu, en passant par la gestion des inventaires et de l'équipement, la lecture est bien souvent centrale dans le jeu vidéo.Des élèves du collège seront interrogés, à l'occasion d'un sondage créé par le National Literacy Trust, un organisme de charité tourné vers l'apprentissage de la lecture et la lutte contre l'illettrisme auprès des enfants. Les résultats seront utiles aux deux industries, promet-on, tant celle de l'édition que des jeux vidéo.L'idée d'une vaste étude sur le sujet a vu le jour suite à des observations du National Literacy Trust, qui a remarqué que les enfants, au collège, lisaient notamment à travers leurs usages des jeux vidéo. Le jeu en lui-même, donc, mais la recherche d'informations sur celui-ci, les discussions en ligne ou encore l'écriture de fictions inspirées par les univers favoris des joueurs.Dans un précédent sondage mené auprès de 2000 petits Britanniques, le NLT avait déterminé que 73 % d'entre eux jouaient aux jeux vidéo, et que 63,3 % préféraient cette activité à la lecture, car elle leur permettrait de plus s'évader.via Game Industry