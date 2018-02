Les Jolis Cahiers : quand la papeterie rime avec feel good et detox digitale

Si vous aimez les cahiers, vous ne pourrez que fondre pour Les Jolis Cahiers de Sophie Péan. Férue d’écriture et toujours en recherche de supports originaux pour écrire. Elle se lance d’ailleurs dans la tenue d’un blog éponyme qui raconte avec enthousiasme la relation à l’écrit, au support, à son choix… et pourquoi pas, sa personnalisation. Dans un monde digitalisé, elle affirme le plaisir d’ouvrir une page !







L’aventure des Jolis Cahiers s’est fort logiquement prolongée par un développement entrepreneurial, qui a pris forme et finances notamment avec une campagne de financement participatif. Bouclée avec succès, l’opération permettra aux Jolis Cahiers de se concrétiser et proposer aux amatrices et amateurs une solution pour créer ses propres produits de papeterie.

Le tout, modifiable et personnalisable à l’envie, et surtout, réalisable avec une production unitaire. « Plus qu’un outil du quotidien, le cahier devient ainsi un véritable accessoire tendance et personnalisé aussi utile à l’accomplissement de tâches professionnelles qu’à la recherche du bien-être ou au développement personnel par l’écriture », explique Sophie Péan.

Détox digitale garantie, outil de réflexion efficace et surtout suppport de bien-être, Jolis Cahiers prône la « la feel good paper theorie ». Et sur la page Ulule on pourra disposer des premières informations sur le projet — le financement est bouclé, plus possible d’apporter sa contribution.

Choix du format entre A4, A5, A6 et Slim, un style graphique à découvrir parmi les différents modèles de la collection et bien entendu personnalisation de la couverture et de multiples options de finition (papier, intérieur, etc.). La suite dans les prochaines semaines quand le système de commandes sera mis en place. (à retrouver ici)







Et le projet ne ment à personne : « À l’heure du tout numérique, si vous rechignez à voir votre vie suspendue à un réseau wi-fi, si votre volonté de déconnexion est de plus en plus affirmée, si vous croyez aux vertus de la pensée positive, si vous recherchez l’efficacité et le bien-être, si vous aspirez à reprendre le contrôle, si vous voulez revenir aux fondamentaux en préférant le papier aux écrans, alors les jolis cahiers vous invitent à vivre la feel good paper théorie. »