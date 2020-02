Les langues minorées : quels enjeux et quelles solutions ?

Coédition proposée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants et Double ponctuation, Bibliodiversity s’attache à explorer les mutations du livre et de l’édition. Pour ce nouveau numéro, la revue a décidé de se consacrer aux langues minorées. Le dossier a été coordonné par Nathalie Carré de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) et le chercheur Raphaël Thierry.









Plus de la moitié des langues parlées dans le monde sont menacées de disparition ; si rien n’est fait, l’Unesco estime que 90 % des langues auront disparu au cours du siècle. Élément essentiel de la culture d’un peuple, les langues sont pourtant bien plus qu’un simple outil de communication ; toutes proposent une description profondément unique du monde qui nous entoure et des êtres qui l’habitent.



Que peut faire — et que fait déjà — le secteur de l’édition pour aider à conserver et à faire vivre ces langues minorées ? C’est à cette question que tente de répondre cet ouvrage, à travers des textes universitaires et des témoignages de professionnels du livre qui, ensemble, proposent une approche inédite du sujet.



Au regard de leurs publications, l’ouvrage analyse la situation de plusieurs langues minorées — créole haïtien, corse, innu, yiddish, kikuyu, basque, malgache, náhuatl, etc. — et montre que des solutions existent quand les acteurs de la chaîne du livre se mobilisent.



Publier en langues minorées.

De la diversité des langues d’édition en contexte mondialisé

par Nathalie Carré, Inalco (France) et Raphaël Thierry, chercheur indépendant (France)



L’édition en créole en Haïti.

Obstacles, initiatives et perspectives de développement

par Sandie Blaise, Duke University (États-Unis)



La diffusion de la poésie yiddish dans l’espace germanophone.

Le cas des éditions bilingues

par Caroline Puaud, université Paris-Sorbonne (France)



Écrire et publier à Madagascar. Comment atteindre le monde ?

par Dominique Ranaivoson, université de Lorraine (France)



Faire dialoguer (en ligne) les langues minorées.

L’exemple d’une collaboration intergénérationnelle en Afrique de l’Est

par Pierre Boizette, université Paris-Nanterre (France)



Normativité, diversité et dynamiques de création dans le champ littéraire basque contemporain.

Étude de ses tendances de fonctionnement à travers la trajectoire littéraire d’Eñaut Etxamendi

par Itziar Madina Elguezabal, école doctorale Bordeaux-Montaigne (France)



Repérer, cataloguer, rendre visible.

La place des langues minorées dans les collections de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

entretien avec Marine Defosse, Soline Lau-Suchet et Nicolas Pitsos, bibliothécaires à la BULAC (France)



« Tant que la langue circulera, nous aurons des livres à produire »

Publier en langue corse

entretien avec Bernard Biancarelli, éditions Albiana (Corse/France)



« L’édition doit grandir le monde »

Mémoire d’encrier et les langues du monde

entretien avec Rodney Saint-Éloi, éditions Mémoire d’encrier (Québec/Canada)



« Le sauvetage d’une langue est une tâche qui nous incombe à tous »

Publier de la littérature jeunesse en langues autochtones au Mexique

entretien avec María Yolanda Argüello Mendoza, éditions Magenta (Mexique)



Les politiques publiques du livre et de la lecture en faveur des langues autochtones au Chili.

Intervention (réactualisée en 2020) au Parlement du livre et de la parole

par Paulo Slachevsky, Lom Ediciones (Chili)



Sauver, transmettre. Un exemple de transcription-traduction d’œuvres de la littérature orale des peuples du Vietnam.

par Mireille Gansel, traductrice, écrivaine (France)



L’engagement de PEN en faveur des droits linguistiques.

L’importance d’écrire, de publier et de lire en langues marginalisées

entretien entre Peter McDonald, université d’Oxford (Royaume-Uni) et Carles Torner, PEN International (Catalogne/Espagne)



