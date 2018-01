Les "leçons de littérature" : le nouveau dispositif de la Région Île-de-France

La Région Île-de-France amplifie sa politique culturelle autour du livre et de la lecture. En plus des événements déjà existants, Prix littéraire et Quinzaine de la librairie, destinés aux lycéens et aux apprentis (CFA), elle lance les « Leçons de littérature », des conférences d’écrivains dans les lycées de la région.

Danièle Sallenave face à 84 lycéens, Ville de Bezons





Pour faire de la France une « nation de lecteurs », quoi de mieux que de revenir au lycée ? La Région Île-de-France lance trente « Leçons de littérature » avec trente écrivains qui se déplaceront dans trente lycées d’enseignement général, technologique et professionnel du territoire, jusqu’en mars prochain. Elles ont été organisées par la Maison des écrivains et de la littérature. Elles font suite à un appel à candidatures de lycées et débutent ce mois de janvier.



Lors de cette conférence, l’écrivain partage son rapport à la lecture, à l’écriture, mais parle aussi des enjeux de la littérature. Les lycéens peuvent ensuite échanger avec l’auteur, l’occasion, de « créer un lien privilégié avec [ce dernier] qui transmet son expérience et sa passion pour l’écriture. »



Qui sont les auteurs invités ? Les voici pêle-mêle : Jakuta Alikavazovic, Stéphane Audeguy, Jeanne Benameur, Arno Bertina, Robert Bober, Frédéric Boyer, Geneviève Brisac, Bernard Chambaz, Marie Darrieussecq, Mercedes Deambrosis, Marcel Cohen, Kossi Efoui, Alice Ferney, Anne-Marie Garat, Christian Garcin, Brigitte Giraud, Cécile Ladjali, Marie-Hélène Lafon, Luc Lang, Hervé Le Tellier, Bertrand Leclair, Gilles Leroy, Carole Martinez, Daniel Maximin, Gaëlle Nohant, Lydie Salvayre, Pierre Senges, Camille de Toledo, Cécile Wajsbrot.



La première leçon a eu lieu lundi 22 janvier au Lycée de Bezons (92) avec Danièle Sallenave, entre autres membre de l’Académie Française, prix Renaudot en 1980 pour Les Portes de Gubbio et Grand prix de littérature de l’Académie française en 2005. Elle a choisi de parler du désamour envers la littérature, face à quelques lycéens sceptiques.



Les leçons de littérature font partie des quatre actions culturelles autour du livre mises en place par la Région. L’objectif ? « Susciter un rapport vivant des lycéens et des apprentis à la littérature, par la rencontre avec des auteurs et la fréquentation des librairies et des bibliothèques. »

En effet, le 16 mars prochain sera remis le Prix Littéraire des Lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle au Salon du Livre de Paris. Cinq classes des départements franciliens élisent parmi cinq livres, pour chacun de leurs territoires, leur ouvrage contemporain préféré.

De même, du 14 au 28 mai 2018 aura lieu la Quinzaine de la librairie, mise en oeuvre par l’agence Virginie Migeotte, pendant laquelle les élèves de cinquante classes de lycées rencontrent cinquante auteurs dans cinquante librairies indépendantes de la Région.

Enfin, dans le cadre de chacune des actions du dispositif, les élèves participants se verront remettre des Chèques Lire à utiliser dans la librairie partenaire ou sur le Salon Livre Paris.