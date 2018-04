Les leçons du pouvoir : lire les premiers chapitres du livre de François Hollande

Tout débute avec le dernier jour du quinquennat Hollande à l’Élysée. Tout le monde s’affaire « Des pas pressés, des voitures dans la cour, des coups de marteau qui résonnent entre les façades du palais. Ce ne sont pas les chênes qu’on abat pour le bûcher d’Hercule », écrit François Hollande dans Les leçons du pouvoir.





Depuis ce matin, le livre très attendu fait la une des médias. Mais dans cet incipit, qu’est-ce donc qui suscite tant d’agitation ? « Plus simplement, des tréteaux de bois blanc qu’on dresse pour l’installation d’Emmanuel Macron. » La passation de pouvoir entre les deux hommes, les dernières heures avant les premières.

Mais, passant devant les tableaux d’Odilon Redon, un peintre graveur symboliste du XIXe siècle, l’ancien président établit déjà son propre bilan : « Sur ces toiles, il n’y a pas de lauriers. Mais pas non plus de chrysanthèmes… » Le règne du moyen ?

Ce livre s’avère particulièrement critique sur le monde monarchique qu’Emmanuel Macron a mis en place, François Hollande en profite pour taper sans retenue : « Son élection doit beaucoup à un jeu du destin et à l’état des autres forces politiques. Il a dit lui-même qu’il avait été élu “par effraction”. »

Nous vous proposons d’en découvrir les premières pages, depuis la passation de pouvoir, vers des réflexions plus générales. « En me portant candidat à la présidence, je n’ignorais rien des épreuves qui m’attendaient et qui me forceraient à puiser au fond de moi-même toutes les ressources de mon esprit et de mon caractère. Sous la pluie persistante qui m’accueillait pour mon premier jour, je savais qu’en matière d’orages, je ne serais pas déçu. »

François Hollande – Les leçons du pouvoir — Éditions Stock — 9782234084971 – 22 € | Ebook 9782234084742 – 15,99 €