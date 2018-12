Les lecteurs allemands ont déserté au cours des dix dernières années

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le Statistisches Bundesamt vient d’établir que 1,6 million de ménages a acheté des livres numériques sur l’année 2017, soit une hausse proche de 50 % en regard de l’année 2014 – avec 1,1 million de foyers concernés.En novembre dernier, le Börsenverein des Deutschen Buchhandels, organisme réunissant éditeurs et libraires, soulignait cette croissance continue . 24,4 millions de livres numériques ont ainsi été vendus entre janvier et septembre 2018, pour un total de 148,3 millions €, ce qui représente 5,8 % des ventes totales de livres sur la période.Mais au global, ils étaient 23,4 millions à avoir acheté des livres en 2007, contre 20,2 millions en 2017. Mais plus intéressant encore, les ménages qui ont acheté des livres ont malgré tout moins dépensé : 19 € mensuels en 2007 contre 17 € l’an passé.La diminution est significative : on passe de 65 % des ménages qui étaient acheteurs de livres à 54 % dix ans plus tard. Et les ventes de livres numériques ne compensent évidemment pas les pertes de chiffre d’affaires.En février, le Boersenverein soulignait également que les revenus issus de l’ebook étaient en diminution de 1,4 %, – attribué à une baisse du prix moyen du livre numérique acheté, à 6,38 €, soit 5,1 % de moins.via Lesen