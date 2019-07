Les lecteurs en parlent : 14 livres et 1 BD qui frémissent dans les librairies

À tout seigneur, tout honneur, le livre du quatuor qui s’est lancé dans les aventures de Blake et Mortimer est l’unique album BD qui s’installe dans notre classement hebdomadaire. Un palais de Justice à Bruxelles, une pyramide inversée et de grands mystères : ce titre recèle de bien des choses. La rédaction attend toujours de pouvoir le découvrir, mais on ne désespère pas. Heureusement, il y avait l’excellente exposition à Amiens Le top 4, lui, ne bouge pas trop, on retrouve les mêmes romans, mais l’ordre est inversé. De même, Franck Thilliez reste toujours avec deux titres dans le classement, pour la deuxième semaine consécutive. L’exploit est à battre…On découvrira également cinq nouveaux venus – dont Le dernier pharaon, le fameux one shot autour de l’univers de Pierre Jacobs. Notons une autre grande première : un titre des éditions Harlequin prend place, celui d’Emily Blaine , racontant l’histoire d’une libraire installée dans un village des Charentes. Pour s’en sortir, elle accepte une drôle d’aventure : héberger Maxime Maréchal, acteur aussi célèbre pour ses rôles de bad boy que pour ses incartades avec la justice, afin qu’il effectue en toute discrétion ses travaux d’intérêt général dans la librairie.Quand on dit que la diversification de l’offre est essentielle en librairie…La suite est à découvrir ici :

= 1. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin (2e semaine)

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



= 2. Les victorieuses, de Laetitia Colombani (2e semaine)

Grasset – 9782246821250



↑ 3. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg (4e prec.)

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



↓ 4. Oublier Klara, d’Isabelle Autissier (3e prec.)

Stock – 9782234083134



= 5. Origines, de Franck Thilliez (2e semaine)

12-21 – 9782823872750



↑ 6. Derniers mètres jusqu'au cimetière, d’Antti Tuomainen (7e prec.)

Fleuve Editions – 9782265117945 – trad. Alexandre André



↑ 7. Cogito, de Victor Dixen (12e prec.)

Collection R – 9782221242605



=> 8. La librairie des rêves suspendus, d’Emily Blaine

Harlequin – 9782280410960



= 9. Luca, de Franck Thilliez (2e semaine)

Fleuve Editions – 9782265117815



↑ 10. Écouter le noir, Collectif (14e prec.)

Belfond – 9782714481894



=> 11. Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka

Grasset – 9782246820703



↑ 12. Blanche, de Matthieu Biasotto (15e prec.)

Auto-édité – 9781097409020



=> 13. Une aventure de Blake & Mortimer, tome 11 - Le dernier Pharaon, de Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig, François Schuiten, Laurent Durieux, adapté d’Edgar Pierre Jacobs

Blake Mortimer – 9782870972809



↓ 14. Une étincelle de vie, de Jodi Picoult (11e prec.)

Actes Sud – 9782330121273 – trad. Marie Chabin



=> 15. Egarer la tristesse, de Marion McGuiness

Eyrolles – 9782212571257

Excellentes découvertes !

Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”