Les lecteurs en parlent : 15 lectures pour accompagner les congés

Douce hécatombe donc, mais surtout forte résistance des deux romans qui campent en tête : Anna Ekberg et Anne Griffin sont solidement accrochées, et difficile de les déloger, manifestement.Petite surprise, l’arrivée du roman de Sorj Chalandon, qui ne sortira que mi-août, mais certains chanceux ont déjà eu le plaisir de le parcourir.Trois autres nouveautés, dont le livre de Fleur Hana en version poche, un inédit chez J’ai lu. « Nous avons tous une bonne étoile, encore faut-il la trouver... Lycéenne solitaire et réservée, Amélia entretient toujours des liens très forts avec sa confidente, Maëva, malgré la distance qui les sépare. Elle ne souhaite qu’une chose : ne pas faire de vagues et s’acheminer discrètement jusqu’à la délivrance — le bac. »Du reste, exeunt, avec une certaine violence, l’histoire d’Emily Blaine, et de sa libraire, de même que le roman de Mireille Calmel. Bien, bien, les lecteurs sont impitoyables… La suite est à découvrir ci-dessous :

= 1. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin (4e semaine)

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



= 2. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg (2e semaine)

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



↑ 3. Cogito, de Victor Dixen (4e prec.)

Collection R – 9782221242605



↑ 4. D'ici là, porte-toi bien, de Carène Ponte (12e prec.)

Michel Lafon – 9782749937526



↑ 5. Une aventure de Blake & Mortimer, tome 11 - Le dernier Pharaon, de Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig, François Schuiten, Laurent Durieux, adapté d’Edgar Pierre Jacobs (7e prec.)

Blake Mortimer – 9782870972809



↑ 6. La vie rêvée des chaussettes orphelines, de Marie Vareille (13e prec.)

Charleston – 9782368124727



↑ 7. Son Espionne royale mène l'enquête, tome 1, de Rhys Bowen (11e prec.)

Robert Laffont – 9782221241639 – trad. Blandine Longre



↓ 8. La librairie des rêves suspendus, d’Emily Blaine (5e prec.)

Harlequin – 9782280410960



=> 9. La Nostalgie du sang, de Dario Correnti

Albin Michel – 9782226403032 – Samuel Sfez



=> 10. La lame, de Frédéric Mars

Metropolis – 9782902324026



↓ 11.La famille Nilsen, de Daryl Delight (10e prec.)

Autoédité – 9781095661161



=> 12. On comptera les étoiles, de Fleur Hana

J'ai Lu – 9782290202685



↑ 13. Il était une fois mon meurtre, d’Emily Koch (14e prec.)

Calmann-Lévy – 9782702160671 – trad. Eric Moreau



=> 14. Une joie féroce, de Sorj Chalandon [à paraître 14/08]

Grasset – 9782246821236



↓ 15. Les victorieuses, de Laetitia Colombani (3e prec.)

Grasset – 9782246821250

