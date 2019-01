Les lecteurs en parlent : 15 livres à découvrir, au coeur de l'hiver

Cette semaine, six nouveaux arrivants, et pas des moindres : le roman assez terrifiant d’Alexandria Marzano-Lesnevich, qui a remporté récemment prix du livre étranger France Inter — JDD, fait en effet son apparition.Ce sont également les livres d’Éric Vuillard, ouvrage historique qui se déroule en 1524 dans le sud de l’Allemagne, où une révolte gronde. Avec à sa tête un jeune théologien, Tomas Müntzer.Autre découverte à faire, le thriller signé Estelle Tharreau, sur la confession d’une institutrice qui se révèle particulièrement sombre. Et manipulatrice. Et tueuse en série, accessoirement. Savoureux...Plus personnel, le livre d’Hyam Zaytoun, sensible et douloureux, une découverte à faire. Et puis, une plongée dans l’histoire, celle de Rosa, qui servait de goûteuse à Hitler... La mort se loge peut-être dans le prochain coup de fourchette.Sinon, peu d’agitation, Houellebecq s’accroche à son rocher, et finalement assez peu de décrochage. Gros intérêt en revanche pour Jennifer Castle, traduite par Alice Delarbre. Une histoire de défis lancée à travers New York où l’on tente de sauver son âme, en venant au secours d’inconnus...

= 1. Sérotonine, de Michel Houellebecq

Flammarion – 9782081471757

↑ 2. Grand froid, de Cyril Carrere

Editions nouvelles bibliothèque – 9782490288281

↑ 3. Ensemble à minuit, de Jennifer Castle

Casterman – 9782203157255 – trad. Alice Delarbre

↓ 4. Un si petit oiseau, de Marie Pavlenko

Flammarion Jeunesse – 9782081443846

↑ 5. Né d’aucune femme, de Franck Bouysse

La Manufacture de Livres – 9782358872713

↑ 6. Avalanche Hôtel, de Nicolas Tackian

Calmann-Lévy – 9782702163290

⇉ 7. Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda

JC Lattès – 9782709663953 – trad. Corinne Atlan

↑ 8. Feu et sang, tome 1, de George R.R. Martin

Pygmalion – 9782756427874 – trad. Patrick Marcel

⇉ 9. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino

Albin Michel – 9782226401854 – Dominique Vittoz

↓ 10. En attendant la neige, de Christine Desrousseaux

Calmann-Lévy – 9782702163610

↑ 11. Dix millions d'étoiles, de Robin Roe

PKJ – 9782266273800 – trad. Caroline Bouet

⇉ 12. Mon ombre assassine, d'Estelle Tharreau

Taurnada – 9782372580502

⇉ 13. Vigile, d’Hyam Zaytoun

Le tripode – 9782370551856

⇉ 14. La guerre des pauvres, d'Éric Vuillard

Actes Sud – 9782330103668

⇉ 15. L'Empreinte, d’Alexandria Marzano-Lesnevich

Sonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse Esquié

Excellentes découvertes !





Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”