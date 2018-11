Les lecteurs en parlent : 15 livres à découvrir, sinon rien

#CLASSEMENT – Tous les mardis, ActuaLitté publie la liste des quinze titres qui bruissent comme le vent dans les feuilles de hautes frondaisons. Ou même plus bas... Opérée avec Babelio, cette sélection inédite vous propose un regard différent, loin des meilleures ventes.









Il se passe bien des choses, en cette fin d’année, même si les grands noms ressortent évidemment. D’abord, Murakami, qui prend les première et troisième places, encadrant l’épopée napolitaine de Roberto Saviano. Le Jérôme Loubry conserve une quatrième place honorable.

Détrônée, Adeline Dieudonné n’en reste pas moins une valeur sûre, depuis la sortie du livre. Henri Loevenbruck grimpe également dans le classement, suivi par Jacques Pons. Tout cela est dans l’ordre des choses...

Deux entrées notables : Riad Sattouf et Laurence Vivarès qui entrent en 8e et 9e positions. Si la vie a bien un goût de ristretto, la recette mériterait d’être plus largement partagée !

On retrouve ensuite des noms bien connus : Baptiste Beaulieu et Jane Robins. Notons également que le livre de Laurent Gaudé reste définitivement accroché à la 15e place, décidé à ne pas quitter le classement.

1. Le Meurtre du Commandeur, livre 2 : La métaphore se déplacer, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478399 – trad. (japonais) Hélène Morita

2. Piranhas, de Roberto Saviano

Gallimard – 9782072754043 – trad. Vincent Raynaud

3. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

4. Le douzième chapitre, de Jérôme Loubry

Calmann-Lévy – 9782702163627

5. La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

L'Iconoclaste – 9782378800239

6. J'irai tuer pour vous, d’Henri Loevenbruck

Flammarion – 9782081357945

7. Organigramme, de Jacques Pons

Hugo Thriller – 9782755646306

8. L'Arabe du futur, tome 4, de Riad Sattouf

Allary – 9782370731258

9. La vie a parfois un goût de ristretto, de Laurence Vivarès

Eyrolles – 9782212570069

10. La fille d'avril, d’Annelise Heurtier

Casterman – 9782203166783

11. Sur le toit de l'enfer, d’Ilaria Tuti

Robert Laffont – 9782221218730 – trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

12. Toutes les histoires d'amour du monde, de Baptiste Beaulieu

Mazarine – 9782863744475

13. Les Illusions de Jane Robins

Sonatine – 9782355846298 – trad. Caroline Nicolas

14. Ici, les femmes ne rêvent pas : Récit d'une évasion, de Rana Ahmad

Globe – 9782211237710 – trad. Olivier Manonni

15. Salina : les trois exils, de Laurent Gaudé

Actes Sud – 9782330109653

Excellentes découvertes !



Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”