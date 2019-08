Les lecteurs en parlent : 15 livres à l'avant-goût de rentrée littéraire

Cette semaine, c’est du jamais vu depuis deux ans que nous établissons ce classement : sept titres disparaissent d’un coup d’un seul, y compris la première place, précédemment occupée par Anne Griffin. Et l’on n’ose à peine compter le nombre de livres de la rentrée…Bon, en fait, si, nous avons compté : six romans de la rentrée sont déjà dans notre top hebdomadaire. Une petite clarification s’impose : le classement se fait sur les ajouts en bibliothèques. À ce titre, il peut concerner des titres à paraître que les gens ajoutent à leur liste « à lire ». Et voici donc les titres les plus attendus que le classement fait apparaître.Et puis, il y a ceux que le public découvre soudainement : c’est le cas du livre de Luc Chomarat que la rédaction avait particulièrement apprécié. Donc à l’exception des livres notés À paraître, tous sont actuellement en librairies. De quoi trouver la perle pour vous accompagner durant les vacances.

↑ 1. Son Espionne royale mène l'enquête, tome 1, de Rhys Bowen (4e prec.)

Robert Laffont – 9782221241639 – trad. Blandine Longre



↑ 2. Une joie féroce, de Sorj Chalandon [à paraître 14/08] (8e prec.)

Grasset – 9782246821236



↑ 3. À la tombée du jour, de Mary Kubica (10e prec.)

Harper Collins – 9791033903543 – trad. Laure Manceau



↑ 4. Une bête au paradis, de Cécile Coulon [à paraître 21/08] (12e prec.)

L'Iconoclaste – 9782378800789



↑ 5. La vie rêvée des chaussettes orphelines, de Marie Vareille (7e prec.)

Charleston – 9782368124727



↓ 6. La Nostalgie du sang, de Dario Correnti (5e prec.)

Albin Michel – 9782226403032 – Samuel Sfez



=> 7. Civilizations, de Laurent Binet [à paraître 14/08]

Grasset – 9782246813095



↑ 8. Il était une fois mon meurtre, d’Emily Koch (11e prec.)

Calmann-Lévy – 9782702160671 – trad. Eric Moreau



↓ 9. Une aventure de Blake & Mortimer, tome 11 - Le dernier Pharaon, de Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig, François Schuiten, Laurent Durieux, adapté d’Edgar Pierre Jacobs (7e prec.)

Blake Mortimer – 9782870972809



=> 10. HS 7244, de Lorraine Letournel Laloue

Belfond – 9782714482136



=> 11. Le dernier thriller norvégien, de Luc Chomarat

La Manufacture de Livres – 9782358874922



=> 12. Sale gosse, de Mathieu Palain [à paraître 21/08]

L'Iconoclaste – 9782378800635



=> 13. Surprends-moi !, de Sophie Kinsella

Belfond – 9782714479228 – trad. Daphné Bernard



=> 14. Les guerres intérieures, de Valérie Tong Cuong [à paraître 21/08]

JC Lattès – 9782709661799



=> 15. Julien, le bienfaiteur, de Gilles Gérardin

Eyrolles – 9782212571264

Excellentes découvertes !

Ndlr : Le classement découle de l’examen des titres tout à la fois les mieux notés et les plus lus, par les membres du réseau Babelio. Chaque semaine, un algorithme recense ainsi les livres les plus plébiscités au cours des trente jours passés pour aboutir à la liste des ouvrages.