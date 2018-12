Les lecteurs en parlent : 15 livres à ne pas manquer

CLASSEMENT – Les nouveautés, les entrants, les sortants, et les surprises que réservent les lecteurs, voici ce que chaque semaine notre rubrique Les lecteurs en parlent a à offrir. En partenariat avec le réseau Babelio, ActuaLitté vous propose une liste des livres qui font l’actualité...





D’abord, il faut noter cette semaine la disparition de Riad Sattouf : l’arabe du futur ne se sera pas éternisé dans le classement. Ensuite, semaine intéressante, puisqu’elle voit arriver trois nouveautés : le roman de Clarisse Sabard sur le retour en enfance d’une jeune femme, convoquée pour Noël par sa mère.L’autre est celui de Virigine Grimaldi, les fameuses cartes postales adressées via Instagram au départ, à sa grand-mère, et réunies dans un ouvrage coédité par Fayard et Le Livre de Poche.Mais c’est surtout une première depuis que ce classement est établi : la présence d’un ouvrage autopublié, écrit par Matthieu Biasotto. Il s’agit là d’un thriller de l’auteur toulousain : « Pourquoi n’est-il pas rentré ? Valentin est sur répondeur. Ce n’est pas un retard, il s’est volatilisé. Il a douze ans. Début du cauchemar. »Un roman uniquement accessible sur Amazon, et qui marque la présence d’un auteur indépendant pour la première fois dans Les lecteurs en parlent.Pour le reste, seul le livre collectif 13 à table ! ne bouge pas. Désormais, le mouvement que connaît chaque titre est indiqué. Soit il grimpe, soit il descend, soit il s’installe confortablement. Les doubles flèches désignent une entrée.Et, petite cerise croustillante sur le gâteau, c’est le livre de Baptiste Beaulieu qui prend le haut du classement, surclassant Haruki Murakami... Amusant...

↑ 1. Toutes les histoires d'amour du monde, de Baptiste Beaulieu

Mazarine – 9782863744475

↓ 2. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita



↓3. Le Meurtre du Commandeur, livre 2 : La métaphore se déplace, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478399 – trad. (japonais) Hélène Morita



⇉ 4. La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabard

Charleston – 9782368123218



↑ 5. J'irai tuer pour vous, d’Henri Loevenbruck

Flammarion – 9782081357945



↑6. J'ai encore menti !, de Gilles Legardinier

Flammarion – 9782081420267

↑ 7. Le signal, de Maxime Chattam

Albin Michel – 9782226319487

↑ 8. Erectus, Xavier Müller

XO – 9782845636170

↓9. La vie a parfois un goût de ristretto, de Laurence Vivarès

Eyrolles – 9782212570069



⇉ 10. 72 h de Matthieu Biasotto

Autoédition – 9781728993843



= 11. 13 à table ! 2019. Collectif

Pocket – 9782266286411

↑ 12. La mère parfaite, d’Aimee Molloy

Les Escales – 9782365693608 – trad. Emmanuelle Aronson



↓ 13. Les Illusions de Jane Robins

Sonatine – 9782355846298 – trad. Caroline Nicolas



⇉ 14. Chère Mamie, de Virginie Grimaldi

Le Livre de Poche – 9782253100799

↓ 15. Les vieux fourneaux, tome 5 : Bons pour l'asile de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet

Dargaud – 9782505071419





