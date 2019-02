Les lecteurs en parlent : 15 livres à retrouver en librairie

Gros, gros mouvements, cette semaine, avec six nouvelles entrées, dont celle, remarquable, de Fanny Chesnel, chez Flammarion. Le berceau, l’histoire d’un objet lié à la vie, et qui est soudainement associé à la mort. Celle du fils de Joseph et de son compagnon.Mais la fille de ce couple homosexuel, elle, est rescapée de l’accident d’avion qui a coûté la vie à ses pères. Et voici comment un grand-père qui n’a connu que sa Normandie se lance dans une aventure des plus inimaginables.Du reste, le top 4 n’évolue pas beaucoup, Houellebecq toujours en tête, Rosella Postorino impose toujours sa goûteuse...Et puis, voici qu’enfin, le dernier roman de David Foenkinos se pointe. L’histoire d’une rupture, le départ d’Étienne, qui laisse Mathilde totalement désemparée. Le fantôme d’un amour passé, et des liens nouveaux qui s’établissent avec Agathe, une amie qui recueille Mathilde. Agathe, qui vit avec sa fille et son mari. Un huis clos terrible...Pour le reste, les cinq dernières places font un vaste ménage : quatre nouveaux entrants, dont le premier roman de Susi Fox. Un thriller où une mère, convaincue qu’on a échangé son enfant à la maternité, flirte avec la folie, quand le monde entier s’entend pour la contredire...Flammarion – 9782081471757Le berceau de Fanny ChesnelFlammarion – 9782081451155Albin Michel – 9782226401854 – trad. Dominique VittozSonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse EsquiéAnatomie d'un scandale, de Sarah VaughanPréludes – 9782253905028 – trad. Alice Delarbre10-18 – 9782264072191Avalanche Hôtel, de Nicolas TackianCalmann-Lévy – 9782702163290L'Outsider, de Stephen KingAlbin Michel – 9782226435897 – Jean EschDeux soeurs de David FoenkinosGallimard – 9782072841842La Manufacture de Livres – 9782358872713Grace de Paul LynchAlbin Michel – 9782226392169 – trad. Marina BorasoÀ la ligne de Joseph PonthusLa Table Ronde – 9782710389668L'empathie, d'Antoine RenandLa Bête Noire – 9782221238882La chambre des murmures, de Dean KoontzL'Archipel – 9782809825626 – trad. Sebastian DanchinFleuve Editions – 9782265118027 – trad. Héloïse EsquiéExcellentes découvertes !

