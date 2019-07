Les lecteurs en parlent : 15 livres au coeur de l'été

Pas de grande révélation pour le classement de ce 23 juillet, sinon le départ définitif de Laetitia Colombani, d’Emily Blaine et de Fleur Hana. En revanche, de même que l’Espagne pousse un peu sa corne dans la ville de Toulouse, chère au cœur de Claude Nougaro, la rentrée littéraire s’immisce, délicatement.C’est en effet le livre de Cécile Coulon, un roman tout à fait goncourtisable, qui fait son apparition. Aux côtés du livre de Sorj Chalandon, c’est le second ouvrage de la rentrée littéraire à pointer le bout de son nez dans notre classement, près d’un mois avant sa sortie.Sinon, des nouveaux venus, bien sûr, cinq précisément — dont la rédaction ne pourra pas vous parler, faute de les avoir reçus.Quant au top de liste, il ne bouge pas vraiment, toujours trois ouvrages bien partis sur leur lancée pour occuper les premières places.

= 1. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin (5e semaine)

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



↑ 2. D'ici là, porte-toi bien, de Carène Ponte (4e prec.)

Michel Lafon – 9782749937526



= 3. Cogito, de Victor Dixen (2e semaine)

Collection R – 9782221242605



↑ 4. Son Espionne royale mène l'enquête, tome 1, de Rhys Bowen (7e prec.)

Robert Laffont – 9782221241639 – trad. Blandine Longre



↑ 5. La Nostalgie du sang, de Dario Correnti (7e prec.)

Albin Michel – 9782226403032 – Samuel Sfez



↓ 6. Une aventure de Blake & Mortimer, tome 11 - Le dernier Pharaon, de Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig, François Schuiten, Laurent Durieux, adapté d’Edgar Pierre Jacobs (5e prec.)

Blake Mortimer – 9782870972809



↓ 7. La vie rêvée des chaussettes orphelines, de Marie Vareille (6e prec.)

Charleston – 9782368124727



↑ 8. Une joie féroce, de Sorj Chalandon [à paraître 14/08] (14e prec.)

Grasset – 9782246821236



↑ 9. La lame, de Frédéric Mars (10e prec.)

Metropolis – 9782902324026



=> 10. À la tombée du jour, de Mary Kubica

Harper Collins – 9791033903543 – trad. Laure Manceau



↑ 11. Il était une fois mon meurtre, d’Emily Koch (13e prec.)

Calmann-Lévy – 9782702160671 – trad. Eric Moreau



=> 12. Une bête au paradis, de Cécile Coulon [à paraître 21/08]

L'Iconoclaste – 9782378800789



=> 13. Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 1 : L'affaire du ticket scandaleux, de Benoît Dahan

Ankama – 9791033509721



=> 14. Cape May, de Chip Cheek

Stock – 9782234086012 – trad. Marc Amfreville



=> 15. Pierre-de-vie, de Jo Walton

Denoël – 9782207144084 – trad. Florence Dolisi

Ndlr : Le classement découle de l’examen des titres tout à la fois les mieux notés et les plus lus, par les membres du réseau Babelio. Chaque semaine, un algorithme recense ainsi les livres les plus plébiscités au cours des trente jours passés pour aboutir à la liste des ouvrages.