Les lecteurs en parlent : 15 livres, autant de raisons d'aller en librairie

Et voilà, la fin de la suprématie de Michel Houellebecq a sonné : pas faute d’avoir accumulé les ventes, avec plus de 303.000 exemplaires écoulés (données GfK). Sérotonine perd donc sa première place mais pas que : il disparaît littéralement de notre classement. Michel serait sorti du radar des lecteurs ?C’est au profit du Berceau de Fanny Chesnel que cette première place se libère, un roman sorti début février, et dont le démarrage est pourtant assez long.Autre grande disparue, Rosella Postorino, dont La goûteuse d’Hitler nous avait littéralement enchantés. On le relira, pour se venger.Cette semaine, on affiche un classement tout chamboulé : 8 nouvelles entrées, dont 2 romans étrangers – et notamment le bouleversant livre de Jesmyn Ward. Une plongée familiale en enfer, sur les routes du Mississippi... et bien plus encore.Véronique Ovaldé fait une entrée fracassante, avec son livre publié chez Flammarion, en prenant la 2e place, juste derrière Sarah Vaughan. Pour l’Américaine, l’histoire de scandale politique commence à faire recette : on parle de plus de 7200 exemplaires vendus (GfK), pour un polar bien tendu...Michel Bussi se fait encore discret, en dépit de son lancement accompagné d’une bande originale spécifiquement composée et inspirée de son roman. D’ailleurs, bien que son ouvrage vienne juste de sortir, il affiche tout de même plus de 16.000 exemplaires (toujours GfK).Le berceau de Fanny ChesnelFlammarion – 9782081451155Préludes – 9782253905028 – trad. Alice DelarbrePersonne n'a peur des gens qui sourient de Véronique OvaldéFlammarion – 9782081445925Bad Man de Dathan AuerbachBelfond – 9782714479952L'empathie, d'Antoine RenandLa Bête Noire – 9782221238882Sonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse EsquiéGrace de Paul LynchAlbin Michel – 9782226392169 – trad. Marina BorasoNovember Road de Lou BerneyHarper Collins – 9791033902881Belfond – 9782714454133 – Charles RecourséL'Outsider, de Stephen KingAlbin Michel – 9782226435897 – Jean EschLa chambre des murmures, de Dean KoontzL'Archipel – 9782809825626 – trad. Sebastian DanchinOrange amère d'Ann PatchettActes Sud – 9782330119676 – trad. Hélène FrappatPresses de la Cité – 9782258162839Dans son silence, d' Alex MichaelidesCalmann-Lévy – 9782702164921Engrenages et sortilèges d'Adrien TomasRageot Editeur – 9782700259360Excellentes découvertes !

