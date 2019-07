Les lecteurs en parlent : 15 livres en pleines vacances

Avec six nouvelles entrées, et pas mal de remue-ménage dans le haut du classement, on assiste à de petits chamboulements dans les choix des lecteurs. Rien que l’on ne puisse réellement vous recommander — essentiellement parce que l’on n’a pas eu l’occasion de les lire.Les deux titres que Franck Thilliez était parvenu à placer dans le top ont disparu tout d’un coup, avec la baisse des températures, et le roman irlandais d’Anne Griffin s’installe à la première place plus durablement. On savoure la persistance du roman d’Emily Blaine, cette libraire qui va accepter une proposition que l’on n’est pas censé formuler…La suite est à découvrir ici :

= 1. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin (3e semaine)

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



↑ 2. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg (3e prec.)

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



↓ 3. Les victorieuses, de Laetitia Colombani (2e prec.)

Grasset – 9782246821250



↑ 4. Cogito, de Victor Dixen (7e prec.)

Collection R – 9782221242605



↑ 5. La librairie des rêves suspendus, d’Emily Blaine (8e prec.)

Harlequin – 9782280410960



= 6. Derniers mètres jusqu'au cimetière, d’Antti Tuomainen (2e semaine)

Fleuve Editions – 9782265117945 – trad. Alexandre André



↑ 7.Une aventure de Blake & Mortimer, tome 11 - Le dernier Pharaon, de Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig, François Schuiten, Laurent Durieux, adapté d’Edgar Pierre Jacobs (13e prec.)

Blake Mortimer – 9782870972809



↑ 8. Écouter le noir, Collectif (10e prec.)

Belfond – 9782714481894



=> 9. La prisonnière du Diable, de Mireille Calmel

XO Editions – 9782374481296



=> 10. La famille Nilsen, de Daryl Delight

Autoédité – 9781095661161



=> 11. Son Espionne royale mène l'enquête, tome 1, de Rhys Bowen

Robert Laffont – 9782221241639 – trad. Blandine Longre



=> 12. D'ici là, porte-toi bien, de Carène Ponte

Michel Lafon – 9782749937526



=> 13. La vie rêvée des chaussettes orphelines, de Marie Vareille

Charleston – 9782368124727



=> 14. Il était une fois mon meurtre, d’Emily Koch

Calmann-Lévy – 9782702160671 – trad. Eric Moreau



↓ 15. Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka et Marion Ruggieri (11e prec.)

Grasset – 9782246820703

Excellentes découvertes !





