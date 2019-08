Les lecteurs en parlent : 15 livres, ou comment les vacances s'achèvent

Et cette semaine encore, c’est la rentrée littéraire qui prend la main : des livres très attendus, mais qui ne sortiront pas avant deux semaines — pour les plus proches. Pas moins de 7 romans qui sont prévus pour août et septembre prennent place une fois de plus dans le classement — ils n’étaient que six la semaine passée.Le titre de Valérie Tong Cuong, prévu pour août, a fait long feu dans le classement, arrivé à la 14e place, mais disparu cette semaine. Les lecteurs sont cruels…Que noter du reste ? Quatre titres qui rentrent avec une percée spectaculaire du roman de Jim Fergus – ô rage, ô désespoir, il faut attendre la deuxième semaine de septembre… Autre arrivée, le nouveau roman de Yannick Grannec, dont ActuaLitté reparlera sous peu. Une vraie merveille, si, si…

= 1. Son Espionne royale mène l'enquête, tome 1, de Rhys Bowen (2e semaine)

Robert Laffont – 9782221241639 – trad. Blandine Longre



= 2. Une joie féroce, de Sorj Chalandon [à paraître 14/08] (2e semaine)

Grasset – 9782246821236



↑ 3. Une bête au paradis, de Cécile Coulon [à paraître 21/08] (4e prec.)

L'Iconoclaste – 9782378800789



=> 4. Les Amazones, de Jim Fergus [à paraître 19/09]

Le Cherche Midi – 9782749155586 – trad. Jean-Luc Piningre



↑ 5. HS 7244, de Lorraine Letournel Laloue

Belfond – 9782714482136 (10e prec.)



↑ 6. Sale gosse, de Mathieu Palain [à paraître 21/08]

L'Iconoclaste – 9782378800635 (12e prec.)



↑ 7. Julien, le bienfaiteur, de Gilles Gérardin

Eyrolles – 9782212571264 (7e prec.)



↓ 8. La vie rêvée des chaussettes orphelines, de Marie Vareille (5e prec.)

Charleston – 9782368124727



↓ 9. À la tombée du jour, de Mary Kubica (3e prec.)

Harper Collins – 9791033903543 – trad. Laure Manceau

=> 10. Engloutie, d’Arno Strobel

L'Archipel – 9782809826623 – trad. Céline Maurice



↑ 11. Surprends-moi !, de Sophie Kinsella (13e prec.)

Belfond – 9782714479228 – trad. Daphné Bernard



=> 12. Les simples, de Yannick Grannec [à paraître 23/08]

Anne Carrière – 9782843379482



↓ 13. La Nostalgie du sang, de Dario Correnti (6e prec.)

Albin Michel – 9782226403032 – Samuel Sfez



↓ 14. Civilizations, de Laurent Binet [à paraître 14/08] (7e prec.)

Grasset – 9782246813095



=> 15. La Grande escapade, de Jean-Philippe [à paraître 15/08]

Blondel Buchet-Chastel – 9782283031506

Ndlr : Le classement découle de l’examen des titres tout à la fois les mieux notés et les plus lus, par les membres du réseau Babelio. Chaque semaine, un algorithme recense ainsi les livres les plus plébiscités au cours des trente jours passés pour aboutir à la liste des ouvrages.