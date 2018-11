Les lecteurs en parlent : 15 livres pour accompagner la semaine

Ils ont lu, ils ont aimé et ils en parlent : chaque semaine, avec Babelio, ActuaLitté vous propose de retrouver la liste de 15 livres qui bruissent. Et comme les fêtes se rapprochent, indéniablement, ce sont autant de suggestions de lectures que d’autres lecteurs ont appréciées...

En tête de file, et très attendue pour le Goncourt des lycéens, Adeline Dieudonné reste indétrônable. Plus de deux mois maintenant qu’elle conserve la première place. D’ailleurs, le livre figure en troisième position des meilleures ventes de la rentrée.

Beaucoup de bouleversement et de changements de place dans le reste du classement, avec l’arrivée de Roberto Saviano dans les quatre livres les plus prisés – juste devant Murakami. Une perle, que cette histoire napolitaine, assurément.

On n’assiste cette semaine qu’à deux nouvelles entrées : le roman de Laurent Gaudé, réécriture et réinvention d’un mythe, entre larmes, vengeance et flammes.

L’autre, de Jacques Pons, est un polar : « La vision sans exécution n’est qu’hallucination. Telle est la devise du célèbre patron de la Maison Louis Laigneau, fleuron du luxe français. Martelée en chaque occasion, de séminaires de créativité entre beautiful people en conférence calls des membres du CoDir, elle va également devenir celle d’un tueur dont le seul but est d’anéantir de façon brutale, méthodique et cruelle l’intégralité de l’entreprise et de ses salariés. »



1. La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

L'Iconoclaste – 9782378800239

2. Sur le toit de l'enfer, d’Ilaria Tuti

Robert Laffont – 9782221218730 – trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

3. Piranhas, de Roberto Saviano

Gallimard – 9782072754043 – trad. Vincent Raynaud

4. Le Meurtre du Commandeur, livre 2 : La métaphore se déplacer, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

5. Le douzième chapitre, de Jérôme Loubry

Calmann-Lévy – 9782702163627

6. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita

7. La fille d'avril, d’Annelise Heurtier

Casterman – 9782203166783

8. Maîtres et esclaves, de Paul Greveillac

Gallimard – 9782072797248

9. L'art de mourir, de Raule et Philippe Berthet

Dargaud – 9782505070399

10. J'irai tuer pour vous, d’Henri Loevenbruck

Flammarion – 9782081357945

11. Des gens d'importance, de Mariah Fredericks

10:18 – 9782264072122 – trad. Corine Derblum

12. Organigramme, de Jacques Pons

Hugo Thriller – 9782755646306

13. American elsewhere, de Robert Jackson Bennett

Albin Michel – 9782226436641 – trad. Laurent Philibert-Caillat

14. Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroy-Allard

Editions de Minuit – 9782707344755

15. Salina : les trois exils, de Laurent Gaudé

Actes Sud – 9782330109653

Excellentes découvertes !