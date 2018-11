Les lecteurs en parlent : 15 livres pour accompagner la semaine

CLASSEMENT – C’est l’heure tant attendue de notre rubrique où en partenariat avec Babelio, ActuaLitté vous propose de retrouver la liste des livres qui agitent la communauté des lecteurs. Plus qu’un anneau pour les diriger tous, un livre, c’était ça, la bonne idée !







Très grosse semaine, incontestablement, puisque ce ne sont pas moins de huit nouveautés qui entrent dans notre classement hébdomaire. Mais avant tout, regrettons un moment le livre de Roberto Saviano, qui aurait mérité de demeurer un peu plus longtemps, avant que d’être brusquement chassé par Murakami.Oui, c’est la classe, mais tout de même...Donc le Japonais truste désormais les premières places, avec Baptiste Beaulieu, qui a fait une percée colossale, en passant de la 12e à la 3e position. Chapeau.Ensuite, assez peu de mouvement, sinon le débarquement en force de l’Arabe du futur, T.4 – dont on a appris aujourd’hui qu’il pourrait compter six tomes finalement. Il atteint presque le quatuor de tête – peu s’en est fallu.Un duo de costauds avec Chattam et Loevenbruck se dessine – le premier fait une première entrée avec son dernier roman.A noter, rare, la présence du livre collectif de Pocket, un livre par lequel l’éditeur s’engage aux côtés des Restos du cœur, à fournir 4 repas par livres vendus. L’an passé, ce sont 250.000 exemplaires qui ont été écoulés.Avec un plaisir indissimulable, notons enfin l’arrivée du 5e opus des Vieux fourneaux – très certainement à la lumière de la polémique qui fit feu entre la RATP et l’éditeur...

1. Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478382 – trad. (japonais) Hélène Morita



2. Le Meurtre du Commandeur, livre 2 : La métaphore se déplacer, de Haruki Murakami

Belfond – 9782714478399 – trad. (japonais) Hélène Morita

3. Toutes les histoires d'amour du monde, de Baptiste Beaulieu

Mazarine – 9782863744475



4. La vie a parfois un goût de ristretto, de Laurence Vivarès

Eyrolles – 9782212570069



5. L'Arabe du futur, tome 4, de Riad Sattouf

Allary – 9782370731258



6. Les Illusions de Jane Robins

Sonatine – 9782355846298 – trad. Caroline Nicolas

7. J'irai tuer pour vous, d’Henri Loevenbruck

Flammarion – 9782081357945

Le signal, de Maxime ChattamAlbin Michel – 9782226319487



9. La mère parfaite, d’Aimee Molloy

Les Escales – 9782365693608 – trad. Emmanuelle Aronson

J'ai encore menti !, de Gilles LegardinierFlammarion – 9782081420267Pocket – 9782266286411Erectus Xavier Müller XO 9782845636170Dargaud – 9782505071419

14. Ici, les femmes ne rêvent pas : Récit d'une évasion, de Rana Ahmad

Globe – 9782211237710 – trad. Olivier Manonni

15. La mort selon Turner, de Tim Willocks

Sonatine – 9782355846946 – trad. Benjamin Legrand

Excellentes découvertes !



