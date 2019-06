Les lecteurs en parlent : 15 livres pour embellir la semaine

Pas grand-chose de nouveau cette semaine, sous le soleil, enfin, presque. Bientôt. Ça approche. On le souhaite en tout cas.Trois nouveaux entrants, dont le roman de Vincent Hauuy : « Isabel Gros est une miraculée. Seule survivante d’une fusillade, elle a passé deux semaines dans le coma. Contrainte d’abandonner sa carrière de critique d’art et ne supportant plus la vie citadine, elle quitte Paris avec son mari, pour s’installer dans leur nouveau chalet, au cœur des Vosges. Souffrant de graves séquelles, Isabel pense se reconstruire grâce à la peinture. Mais le malaise qu’elle ressent dès son arrivée va rapidement se transformer en terreur. »Mais ce qui se remarque terriblement, c’est surtout l’arrivée, pour la première fois, d’un ouvrage en version numérique. Pas n’importe lequel, c’est celui de Franck Thilliez, Origines, qui vient tout juste de sortir en version ebook. Et pour 2,99 €, pas tout à fait banal.« Au cours de la nuit du 31 décembre 1999, alors que d’autres fêtent l’arrivée du Nouvel An, la doyenne de l’humanité, Marie Pasteur, s’éteint doucement dans sa chambre d’hôpital. À son chevet, Claire, infirmière à la maternité située deux étages plus bas, assiste aux derniers instants de son arrière-grand-mère. Soudain, elle est témoin d’un phénomène inexplicable : Marie, dont le cœur avait pourtant cessé de battre, revient à la vie. Au même moment, dans cette clinique, les bébés meurent les uns après les autres, sans explication plausible... »Du Thilliez, donc. On savoure.Pour le reste, on regrettera que Les Furtifs n’aient pas occupé plus longtemps la première place du classement, remplacés par le roman d’Isabelle Autissier.

↑ 1. Oublier Klara, d’Isabelle Autissier (3e prec.)

Stock – 9782234083134



↑ 2. Amour entre adultes, d’Anna Ekberg (5e prec.)

Le cherche midi – 9782749153971 – trad. Laila Flink Thullesen et Christine Berlioz



↑ 3. Les victorieuses, de Laetitia Colombani (9e prec.)

Grasset – 9782246821250



↑ 4. Toute une vie et un soir, d'Anne Griffin (7e prec.)

Delcourt Littérature – 9782413017509 – Claire Desserrey



↓ 5. Derniers mètres jusqu'au cimetière, d’Antti Tuomainen (2e prec.)

Fleuve Editions – 9782265117945 – trad. Alexandre André



↓ 6. Les Âmes silencieuses, de Mélanie Guyard (4e prec.)

Seuil – 9782021419030



↑ 7. Rosewater, de Tade Thompson (8e prec.)

J'ai Lu – 9782290174197 – trad. Henry-Luc Planchat



↑ 8. Transparence, de Marc Dugain (12e prec.)

Gallimard – 9782072797033



↓ 9. Les Furtifs, d'Alain Damasio (1er prec.)

La Volte – 9782370490742



=> 10. Origines, de Franck Thilliez

12-21 – 9782823872750



=> 11. Dans la toile, de Vincent Hauuy

Hugo Roman – 9782755641028



=> 12. De bonnes raisons de mourir, de Morgan Audic

Albin Michel – 9782226441423



↓ 13. Ghost in Love, de Marc Levy (10e prec.)

Robert Laffont – 9782361321819



↓ 14. Quand nos souvenirs viendront danser, de Virginie Grimaldi (6e prec.)

Fayard – 9782213709833



↓ 15. Tangerine, de Christine Mangan (13e prec.)

Harper Collins – 9791033902270 – trad. Laure Manceau

