Les lecteurs en parlent : 15 livres pour faire s'écrouler sa PAL

CLASSEMENT – Cette semaine encore, la valse des livres dans le cœur des lecteurs est effrénée. Dans le classement opéré par ActuaLitté, en partenariat avec Babelio, six nouvelles arrivées, et pas des moindres. Et donc des disparus... toujours avec regret. Mais le cœur des lecteurs est de glace...









Houellebecq confortablement installé sur sa première place, rien que du très logique, intéressons-nous aux nouveaux arrivants. Comme la semaine passée, six entrants, c’est un turn-over plus frénétique auquel on assiste.



Sorti chez Préludes, Anatomie d’un scandale est une affaire de scandale politique dans les plus hautes sphères du pouvoir. Une affaire qui menace de briser une famille où deux femmes s’affrontent, l’une avocate l’autre épouse, autour d’un homme aux mystérieux secrets.



Le dernier roman de Viviane Moore, Les gardiens de la Lagune, a déjà fait l’objet d’un petit point d’étape. Un thriller à Venise, au Moyen-Âge, avec des ossements retrouvés qui sèment une joyeuse zizanie...



Battements de cœur, c’est le roman de Cécile Pivot, sensible et tendre. Une histoire d’amour, en somme, qui plus est perdue d’avance...



Ouvrage autopublié, une fois n’est pas coutume, Joachim est une histoire mystérieuse : dans un petit village, chaque dix ans, des enfants sont enlevés. Une puissance terrible est de retour...



My Home Hero, manga porté aux nues par Maxime Chattam, rien que ça, raconte la vie d’un père de famille modeste. Il est passionné par la lecture de romans policiers – grand bien lui en fasse. Un beau jour, il découvre le visage tuméfié de sa fille et part en quête du coupable...



Et finalement, c’est Oiseau de nuit, un autre thriller qui nous arrive : une scène de crime insupportable, où l’on hésite entre jeux sexuels un brin retors et assassinat violent. Une mort qui en appelle une autre, peu après, dans des circonstances semblables. Qui est donc derrière cette vague de cadavres ?



= 1. Sérotonine, de Michel Houellebecq

Flammarion – 9782081471757

↑ 2. Né d’aucune femme, de Franck Bouysse

La Manufacture de Livres – 9782358872713

↑ 3. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino

Albin Michel – 9782226401854 – trad. Dominique Vittoz

⇉ 4. Anatomie d'un scandale, de Sarah Vaughan

Préludes – 9782253905028 – trad. Alice Delarbre

⇉ 5. Les gardiens de la lagune, de Viviane Moore

10-18 – 9782264072191

= 6. Avalanche Hôtel, de Nicolas Tackian

Calmann-Lévy – 9782702163290

⇉ 7. Battements de coeur, de Cécile Pivot

Calmann-Lévy – 9782702165607

↑ 8. L'Empreinte, d’Alexandria Marzano-Lesnevich

Sonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse Esquié

↓ 9. Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda

JC Lattès – 9782709663953 – trad. Corinne Atlan

⇉ 10. Joachim, de Cetro

Autoédition

⇉ 11. My home hero, tome 1, de Naoki Yamakawa et Masash Asaki

Kurokawa – 9782368526736

⇉ 12. Oiseau de nuit, de Robert Bryndza

Belfond – 9782714476173 – trad. Chloé Royer

↓ 13. Ensemble à minuit, de Jennifer Castle

Casterman – 9782203157255 – trad. Alice Delarbre

↓ 12. Mon ombre assassine, d'Estelle Tharreau

Taurnada – 9782372580502

↓ 14. La guerre des pauvres, d'Éric Vuillard

Actes Sud – 9782330103668

