Les lecteurs en parlent : 15 livres pour finir l'année 2018 et débuter 2019

Bien que l’on retrouve dans ce classement première édition 2019 plusieurs titres qui avaient accompagné la fin de l’année, nous avons choisi de remettre, arbitrairement, les compteurs à 0 pour tout le monde.C’est donc une liste neuve, virginale – allez, lustrale !, c’est pas tous les matins qu’on peut le glisser dans un article – qui est présentée. Nous la prendrons comme référence pour amorcer 2019 même si, dans les faits, peu de titres de la rentrée d’hiver s’y retrouvent.Preuve que les lecteurs marchent moins au marketing forcené qu’ils n’acceptent de se laisser un peu embarquer dans celui de la rentrée littéraire de l’automne.Un point, tout particulièrement remarquable, la persistance du titre de Matthieu Biasotto, auteur indépendant, premier à figurer dans le classement des livres les plus discutés. Et qui figure dans la liste depuis quelques semaines déjà...La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse SabardCharleston – 9782368123218Toutes les histoires d'amour du monde, de Baptiste BeaulieuMazarine – 9782863744475J'irai tuer pour vous, de Henri LoevenbruckFlammarion – 978208135794513 à table ! 2019, de CollectifPocket – 9782266286411Le signal, de Maxime ChattamAlbin Michel – 978222631948772h, de Matthieu BiasottoAutoédition – 9781728993843Am, stram, gram... ce sera toi qui me plairas !, de Catherine-Rose BarbieriEyrolles – 9782212570397Les vieux fourneaux, tome 5 : Bons pour l'asile, de Wilfrid Lupano et Paul CauuetDargaud – 9782505071419Les aventures de Lucky Luke d'après Morris, tome 8 : Un cow-boy à Paris, de Jul, AchdéLucky Comics – 9782884714532Double 7, de Yann et André JuillardDargaud – 9782505070450La Croisade des Innocents, de Chloé CruchaudetSoleil – 9782302073302Chère Mamie, de Virginie GrimaldiLe Livre de Poche – 9782253100799La mémoire des couleurs, de Stéphane MichakaPKJ – 9782266273244Les coeurs aimants d'Anne Plichota et Cendrine WolfXO – 9782374480695Le Manufacturier, de Mattias KöpingRing – 9791091447881

Excellentes découvertes !



Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”