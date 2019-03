Les lecteurs en parlent : 15 livres pour se faire plaisir

CLASSEMENT – Les nouveautés, les entrants, les sortants, et les surprises que réservent les lecteurs, voici ce que chaque semaine notre rubrique Les lecteurs en parlent a à offrir. En partenariat avec le réseau Babelio, ActuaLitté vous propose une liste des livres qui font l’actualité...





Semaine des plus étranges, si deux titres disparaissent du classement, les romans d’Alexandria Marzano-Lesnevich et de Paul Lynch, c’est le calme plat absolu. Tout juste le livre de Søren Sveistrup (trad. Caroline Berg), prend-il une discrète place de plus…



Qu’est-ce donc que cet Octobre, seul mouvement dans un grand immobilisme ? Un thriller, évidemment, mais surtout le premier du créateur de la série The Killing. Tout prend place, bien entendu au mois d’octobre, à Copenhague.



La police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et l'inspecteur Mark Hess découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte.



Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien entre la disparition de la fille de la ministre et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer...



La suite, est à découvrir juste ici.



= 1. Le berceau de Fanny Chesnel

Flammarion – 9782081451155



= 2. L'empathie, d'Antoine Renand

La Bête Noire – 9782221238882



= 3. Bad Man de Dathan Auerbach

Belfond – 9782714479952



= 4. Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique Ovaldé

Flammarion – 9782081445925



= 5. November Road de Lou Berney

Harper Collins – 9791033902881



= 6. Anatomie d'un scandale, de Sarah Vaughan

Préludes – 9782253905028 – trad. Alice Delarbre



= 7. J'ai dû rêver trop fort, de Michel Bussi

Presses de la Cité – 9782258162839



↑ 8. Octobre Søren Sveistrup

Albin Michel – 9782226438997 – trad. Caroline Berg



= 9. Le chant des revenants de Jesmyn Ward

Belfond – 9782714454133 – Charles Recoursé



= 10. Les gratitudes, de Delphine de Vigan

JC Lattès – 9782709663960



= 11. La chambre des murmures, de Dean Koontz

L'Archipel – 9782809825626 – trad. Sebastian Danchin



= 12. L'Outsider, de Stephen King

Albin Michel – 9782226435897 – Jean Esch



= 13. Dans son silence, d' Alex Michaelides

Calmann-Lévy – 9782702164921



= 14. Cavale ça veut dire s'échapper, de Cali

Le cherche midi – 9782749161464



= 15. À la ligne : Feuillets d'usine, de Joseph Ponthus

La Table Ronde – 9782710389668

Excellentes découvertes !

