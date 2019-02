Les lecteurs en parlent : 15 livres qui affolent les esprits

Après avoir connu des semaines avec au moins 7 nouvelles entrées, cette nouvelle liste est des plus étonnantes. Seules deux nouveautés font leur apparition, le top 5 reste en tous points identique à celui de la semaine passée et tout le monde voit sa place revue à la baisse. Une vilaine semaine chez les lecteurs en somme.On vous laisse le soin de découvrir qui perd des places et qui en gagne et on se focalise sur les deux nouveaux arrivants !Le roman d’Elisabeth Quin est celui, toujours terrible et redoutable, de la maladie. Un œil atteint d’un glaucome et qui menace de disparaître. Perdre un œil, perdre la vue, l’angoisse point – comme toujours, lorsque le corps est attaqué.Car les globes oculaires, pas moins que les autres parties du corps, ne sont à l’abri de la maladie... Entre médecins, traitement et perte de repères, le livre étonne par sa sensibilité – et l’illumination qu’il porte.Rien du tout de commun avec le roman d’Hervé le Corre : Rivages signe, une fois, encore un titre avec un prisme historique, et d’une période mal connue. La Commune... À Paris, les combats font rage, au point que la pierre porte aujourd’hui encore les marques des coups de feu.L’histoire est celle de femmes kidnappées, alors que la ville est plongée dans une guerre civile. Une enquête est diligentée, pour comprendre et élucider les disparitions, entre deux obus et trois coups de baïonnettes... Suffocant.Flammarion – 9782081471757La Manufacture de Livres – 9782358872713Albin Michel – 9782226401854 – trad. Dominique VittozAnatomie d'un scandale, de Sarah VaughanPréludes – 9782253905028 – trad. Alice Delarbre10-18 – 9782264072191Battements de coeur, de Cécile PivotCalmann-Lévy – 9782702165607Joachim, de CetroAutoéditionSonatine – 9782355846922 – trad. Héloïse EsquiéAvalanche Hôtel, de Nicolas TackianCalmann-Lévy – 9782702163290Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-edaJC Lattès – 9782709663953 – trad. Corinne AtlanLa guerre des pauvres, d'Éric VuillardActes Sud – 9782330103668Mon ombre assassine, d'Estelle TharreauTaurnada – 9782372580502La nuit se lève d' Elisabeth QuinGrasset – 9782246856108My home hero, tome 1, de Naoki Yamakawa et Masash AsakiKurokawa – 9782368526736Dans l'ombre du brasier, d’Hervé Le CorreRivages – 9782743645847





Excellentes découvertes !



Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”