Les lecteurs en parlent : 15 livres qui annoncent la fin des vacances...

Cette semaine, ils sont 11 : 11 romans prévus pour cette rentrée littéraire, ou du moins dans la période, même s’ils ne figurent pas dans les listes officielles de la rentrée. De quoi montrer que les lecteurs restent attentifs à ce qui s’en vient, et prennent les devants.Attention, cela ne signifie pas que les livres ont été lus : simplement qu’ils attirent l’attention, et comme nous l’indiquons, que les lecteurs en parlent.Six nouveaux entrants font leur apparition, parmi lesquels le prochain ouvrage de Joyce Carol Oates, ou encore celui d’Erik L’Homme. Que du bon en perspective.Ça frémit dans tous les sens… et ça n’a pas fini de frémir…

↑ 1. Les Amazones, de Jim Fergus [à paraître 19/09] (4. prec.)

Le Cherche Midi – 9782749155586 – trad. Jean-Luc Piningre



↑ 2. HS 7244, de Lorraine Letournel Laloue

Belfond – 9782714482136 (5e prec.)



= 3. Une bête au paradis, de Cécile Coulon [à paraître 21/08] (2e semaine)

L'Iconoclaste – 9782378800789



↑ 4. Les simples, de Yannick Grannec [à paraître 23/08] (12e prec.)

Anne Carrière – 9782843379482



=> 5. Un mariage américain, de Tayari Jones [à paraître 29/08]

Plon – 9782259278942 – Karine Lalechère



=> 6. La petite sonneuse de cloches, de Jérôme Attal [à paraître 22/08]

Robert Laffont – 9782221241660



↓ 7. Une joie féroce, de Sorj Chalandon [à paraître 14/08] (2e prec.)

Grasset – 9782246821236



↓ 8. Son Espionne royale mène l'enquête, tome 1, de Rhys Bowen (1er prec.)

Robert Laffont – 9782221241639 – trad. Blandine Longre

=> 9. Le maître des poupées, de Joyce Carol Oates [à praraître 5/09]

Philippe Rey – 9782848767581 – Christine Auché



↓ 10. Sale gosse, de Mathieu Palain [à paraître 21/08] (6e prec.)

L'Iconoclaste – 9782378800635



↓ 11. Engloutie, d’Arno Strobel (10e prec.)

L'Archipel – 9782809826623 – trad. Céline Maurice



=> 12. Un peu de nuit en plein jour, d’Erik L'Homme [à paraître 14/08]

Calmann-Lévy – 9782702166222



=> 13. Les femmes Ferriday, tome 2 : Un parfum de rose et d'oubli, de Martha Hall Kelly [à paraître 17/08]

Charleston – 9782368124703 – trad. Géraldine d'Amico et Laurence Videloup



=> 14. Trois petits tours, d’Hélène Machelon

indépendant – 9791026235095



= 15. La Grande escapade, de Jean-Philippe [à paraître 15/08] (2e semaine)

Blondel Buchet-Chastel – 9782283031506

Ndlr : Le classement découle de l’examen des titres tout à la fois les mieux notés et les plus lus, par les membres du réseau Babelio. Chaque semaine, un algorithme recense ainsi les livres les plus plébiscités au cours des trente jours passés pour aboutir à la liste des ouvrages.